Sabrina Sabrok expresa su apoyo al hijo de Yahir en su inicio como actor porno

Ciudad de México.- La cantante y modelo Sabrina Sabrok mostró su respaldo a Tristán Othon, hijo del cantante Yahir, quien recientemente anunció que quiere introducirse en el entretenimiento para adultos.

En entrevista con Chisme No Like, la también actriz porno le recomendó que debe hacer lo que quiera hacer, especialmente si ya es mayor de edad y si es independiente.

“El mensaje que le daría es que no le pida permiso a su papá, si ya es mayor de edad y no depende económicamente de él” dijo la exuberante rubia. “Que siga haciendo sus cosas, lo tiene que hacer porque es lo que le gusta y si no el día de mañana se va a arrepentir”, agregó.

También apoyó que el joven haya decidido grabar su primer video pornográfico con su novio, ya que ella también lo ha hecho y asegura que su trabajo le ha brindado una buena estabilidad económica.

Con información de TV Notas