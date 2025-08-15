Sabrina Carpenter cumple sueño y canta con Taylor Swift en nuevo álbum

Redacción

Lo que comenzó como la admiración de una fan terminó en una colaboración musical. Sabrina Carpenter, quien desde su adolescencia ha sido una ferviente seguidora de Taylor Swift, participará en el único dueto del nuevo álbum de la cantante estadounidense, The Life of a Showgirl, que saldrá a la venta el próximo 3 de octubre.

El anuncio se dio luego de que Swift revelara la portada de su disco, el cual describió como “alegre, salvaje y dramático”. “Viene del lugar más contagioso, alegre, salvaje y dramático en el que estuve en mi vida. Esa efervescencia llega aquí. Son 12 canciones, no hay más”, escribió la intérprete de Anti-Hero en redes sociales.

Entre esos temas destaca The Life of a Showgirl, en el que Carpenter comparte micrófono con su ídolo. La intérprete de Espresso ha relatado que desde joven imitaba a Swift en YouTube con versiones de White Horse y Picture to Burn, asistía a sus conciertos y seguía cada paso de su carrera.

Su primer encuentro ocurrió durante la gira Reputation, cuando Swift la recibió con sus gatos. “Tengo hermanas mayores, así que, en todo caso, se sentía como ese tipo de relación”, recordó Carpenter. Desde entonces, su amistad se fortaleció con apariciones conjuntas en premiaciones, fiestas posteriores a eventos y en 2023, cuando Carpenter fue telonera en el tramo latinoamericano de The Eras Tour.

“Me siento muy afortunada de ser testigo de la magia que eres tú y de este tour. ¡Realmente no hay nadie como tú y nunca lo habrá!”, escribió Carpenter al anunciarse su participación en la gira.

Swift, por su parte, ha elogiado a su amiga en varias ocasiones. “Verano de Sabrina y que continúe por siempre”, publicó cuando Espresso y Please Please Please encabezaban las listas.

En agosto, la autora de Midnights celebró el lanzamiento del álbum Short n’ Sweet de Carpenter. “Ha creado un álbum extraordinario. ¡VAMOS A APOYAR A NUESTRA CHICA!”, escribió Swift en Instagram, confirmando que la admiración es ahora mutua.

Con información de: Quién