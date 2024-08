Sabine Moussier habla sobre su situación económica

Redacción

Ciudad de México.-Sabine Moussier fue la quinta eliminada de reality show en el que compartió el cuarto Tierra con otros famosos como Adrián Marcelo, Ricardo Peralta y Gomita, pero su salida ha desatado diversas reacciones, luego de que la actriz se diera cuenta de que adentro estaba viviendo una realidad completamente distinta a la de afuera.

Fue así como también en redes sociales se ha viralizado lo que habló una de las más grandes villanas de telenovelas en México, pues reveló los motivos que la llevaron a aceptar uno de los proyectos más retadores en su carrera.

¿Sabine Moussier tiene problemas económicos?

A pesar de ser una actriz con una importante trayectoria en el medio, Sabine Moussier confesó en una plática con Gomita los problemas económicos a los que se ha enfrentado y que la llevaron a entrar al reality show:

“Antes de entrar aquí no podía ir de shopping (…) no ahorré en mi vida por andarme comprando todo en shopping (…) yo me quedé sin nada, de que vendí mi camioneta”

Posteriormente, Sabine procedió a narrar cómo le quitaron su camioneta que aún no terminaba de pagar, además de unas escrituras, lo que causó sorpresa entre sus compañeras.

Pero en otro programa, Shanik Berman confirmó el tema de las deudas y agregó que Sabine también ha gastado su dinero en doctores, pues ha sufrido agresiones físicas que la dañaron bastante.

Has de cuenta que la hubieran torturado y me dijo: ‘Estoy muy endeuda y le tuve que prestar a mi mamá y yo nunca le pedí dinero a mi esposo'”

¿Sabine Moussier sigue teniendo deudas?

A pesar de la mala racha que ha tenido Sabine Moussier, la actriz de 58 años refirió, dentro de la casa, que su situación económica ha mejorado a pesar de que aún tiene algunas deudas.

Por ello, durante la primera semana Moussier tuvo bastante apoyo por parte de usuarios de redes sociales, quienes la comenzaron a seguir para que sus números crecieran, ya que ella misma confesó que eso le ha afectado al no saber manejar sus cuentas.

