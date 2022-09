¿Sabes cuánto pesa el alma?

Redacción

España.-Un alma eterna es un concepto poderoso; es la característica central de muchas religiones y una creencia profundamente reconfortante frente a la pérdida.

Sin embargo, existe una extraña historia del intento de un médico que busca resolver ese interrogante. Y merece la pena conocerla.

La historia se origina a principios del siglo pasado en Dorchester, un barrio de Boston. Un médico de renombre llamado Duncan MacDougall tenía una abeja en su sombrero: si los humanos tenían almas, pensó, esas almas deben ocupar espacio. Y si las almas ocupan espacio, bueno, deben pesar algo, ¿no?

Pesando el alma

Solo había una manera de averiguarlo, razonó MacDougall, explicando su planteamiento en un artículo científico que publicó en 1907:

Dado que… la sustancia considerada en nuestra hipótesis está ligada orgánicamente con el cuerpo hasta que se produce la muerte, me parece más razonable pensar que debe ser alguna forma de materia gravitatoria y, por lo tanto, capaz de ser detectada en el momento de la muerte pesando un cuerpo humano en ese mismo instante.

MacDougall se asoció con Dorchester’s Consumptives’ Home, un hospital benéfico para la tuberculosis en etapa avanzada, que en ese momento era incurable. MacDougall construyó una escala grande, capaz de sostener un catre y un paciente moribundo de tuberculosis. La tuberculosis era una enfermedad conveniente para este experimento, explicó MacDougall en su artículo, porque los pacientes morían de «gran agotamiento» y sin ningún movimiento que sacudiera su balanza.

El primer paciente de MacDougall, un hombre, murió el 10 de abril de 1901, con una caída repentina en la escala de 0,75 onzas (21,2 gramos). Y en ese momento nació la leyenda. No importaba mucho que el siguiente paciente de MacDougall perdiera 14 gramos (0,5 onzas) 15 minutos después de dejar de respirar, o que su tercer caso mostrara una pérdida inexplicable en dos pasos de 0,5 onzas y luego 28,3 g (1 onza) un minuto después.

MacDougall descartó el Caso 4, una mujer que se estaba muriendo de diabetes, porque la báscula no estaba bien calibrada, en parte debido a «mucha interferencia de personas que se oponían a nuestro trabajo», lo que plantea algunas preguntas que MacDougall no parecía entusiasmado para responder en su escrito. El caso 5 perdió 0,375 onzas (10,6 gramos), pero la báscula no funcionó correctamente, lo que también generó dudas sobre esos números. El caso 6 se descartó porque el paciente murió mientras MacDougall todavía estaba ajustando su báscula.

MacDougall luego repitió los experimentos con 15 perros y no encontró pérdida de peso, lo que indica, en su opinión, que definitivamente no es cierto que todos los perros van al cielo.

MacDougall informó sus resultados en 1907 en la revista American Medicine y en la Revista de la Sociedad Estadounidense de Investigación Psíquica.

Preguntas sin respuesta

El estudio de MacDougall tenía un tamaño de muestra minúsculo, y sus resultados estaban por todas partes, por lo que incluso en ese momento, arrojó serias dudas sobre la idea de que él podía pesar el alma. Para crédito de MacDougall, admitió que se necesitaban más medidas para confirmar que el alma tenía peso. Eso no ha sucedido, en parte por razones éticas y en parte porque los experimentos son un poco… chiflados.

Un ranchero en Oregón intentó replicar el experimento de pesaje del alma con una docena de ovejas a principios de 2000, según el libro de Mary Roach «Spook: Science Tackles the Afterlife» (WW Norton & Co., 2005). La mayoría ganó entre 1 y 7 onzas (30 a 200 gramos), aunque las ganancias duraron solo unos segundos antes de que las ovejas volvieran a su peso original.

Roach también informó que el Dr. Gerry Nahum, un ingeniero químico y médico que estaba en la Escuela de Medicina de la Universidad de Duke en ese momento, había desarrollado en 2007 una hipótesis de que el alma, o al menos la conciencia, debe estar asociada con la información, que es equivalente a una determinada cantidad de energía.

Todo lo que necesita, según Nahum, es una escala extremadamente sensible y una serie de sensores electromagnéticos. Propuso rodear el cuerpo con una matriz esférica de detectores electromagnéticos (microondas, infrarrojos, rayos X, rayos gamma) para captar cualquier tipo de energía que se escape.

Cuando una entidad consciente muere, todo lo que está encarnado en ella no puede simplemente desaparecer. Debe transformarse en otra cosa dentro de nuestro espacio-tiempo, o debe trascender su existencia aquí y trasladarse a otro lugar donde potencialmente podría permanecer intacto.

Pero Nahum nunca pudo obtener financiación para experimentos que probarían si tenía razón.

Investigadores en distintas regiones del mundo continúan buscando el alma de una manera diferente, enfocándose tanto en la experiencia como en la evidencia material.

En conclusión, la ciencia no ha determinado remotamente el peso del alma, ni si el alma existe en absoluto.

Lo más probable es que esta pregunta se deje al ámbito religioso.

Con información de Gaceta de Madrid