Rutinariamente Sánchez encabezaba operativos aéreos:Alonso 

Aguascalientes, Ags.- No fue iniciativa propia del ex secretario de Seguridad Pública Porfirio Sánchez Mendoza subir al helicóptero el día de la tragedia, sino que ya formaba parte de una rutina que tenía de encabezar los operativos por aire o tierra, sostuvo el encargado de la dependencia, Manuel Alonso García.

En particular el pasado jueves “El jefe” Porfirio subió a la aeronave para realizar un operativo en Jesús María para catear diferentes domicilios, explicó.

“Ese día llevábamos un operativo dando cumplimiento a mandamientos judiciales en puntos de narcomenudeo, teníamos la coordinación en tierra donde estuvimos acompañados por la Guardia Nacional y el Ejército, mientras por aire el Águila 1 hacia labores de supervisión, teníamos 6 cateos e inclusive tuvimos buenos resultados al tener detenidos a 5 objetivos de 6”, relató.

El funcionario estatal abundó dentro del espacio Buenos Días Gobernadora de Radio BI que en días pasados se habían realizado operativos similares en Calvillo y Asientos con saldos positivos.

“Lamentablemente ese día prácticamente ya habíamos concluido con el operativo en donde aseguramos crystal, sin embargo al final nos enteramos por el fatal desenlace, primero por cámaras del C5 y luego por reportes de la propia ciudadanía”, abundó.