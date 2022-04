Rusia enciende alertas por mercado negro de medicamentos

Redacción

Rusia.-Luego de la sanciones de occidente a Rusia, mercados ilegales de medicamentos en internet han cobrado fuerza, sobre todo para algunos compuestos que no están disponibles tras la invasión a Ucrania, afirmó la autoridad sanitaria del Kremlin.

Las sanciones y el temor a la escasez provocaron una avalancha en las farmacias de muchas regiones de Rusia, pese a los llamados del Ministerio de Salud a no almacenarlos en casa y la garantía de que el país dispone de suficientes medicamentos extranjeros para los que no existe un equivalente ruso.

La Agencia Federal Rusa de Supervisión Médica (Roszdravnadzor) “observa la reventa activa de medicamentos en las redes sociales y los mercados en línea, lo que constituye una violación de la ley”, informó en un comunicado.

El organismo advirtió que la compra “de mano en mano” no permite garantizar la calidad de los productos farmacéuticos y pidió a los rusos abastecerse sólo en farmacias o de lo contrario se enfrentarán a “trágicas consecuencias”. Roszdravnadzor no menciona la escasez existente, mientras que muchos productos apenas están disponibles en las farmacias o no hay.

Tampoco anuncia medidas inmediatas contra los sitios de reventa ilegales. Los productos médicos no son objeto directo de las sanciones occidentales, pero éstas afectan a la cadena de suministro, al sistema financiero y los precios de todas las importaciones.

Con información de Milenio