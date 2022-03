Rusia bombardea cuartel en Ucrania; hay decenas de muertos

Redacción

Ucrania.-Se recrudecen ataques.

Decenas de personas murieron en un bombardeo ruso registrado el viernes en un cuartel al sur de Ucrania, en la ciudad de Mikolaiv, mientras las operaciones de rescate continúan.

Al menos 50 cadáveres han sido recuperados y no sabemos cuántos quedan debajo de los escombros”, agregó el joven soldado.

Evgueni, otro militar en el lugar, estimó que los muertos podrían llegar a 100.

El lugar, que se encuentra al norte de esta ciudad, fue completamente devastado tras ser alcanzado por seis cohetes el viernes por la mañana.

No hay información oficial sobre el balance.

No estamos autorizados a decir nada, porque las operaciones de rescate no han terminado y no se ha notificado a todas las familias”, explicó en ucraniano y luego en ruso Olga Malarchuk, portavoz militar, visiblemente conmovida.