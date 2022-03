Rusia ataca base militar cercana a Polonia

Redacción

Las tropas rusas lanzaron esta madrugada mpas de 30 misiles contra una base a tan solo 20 kilómetros de la frontera de Ucrania con Polonia, acción que habría dejado un saldo de 35 muertos y decenas de heridos.

“Lamentablemente, perdimos más héroes: 35 personas murieron como resultado del bombardeo del centro de mantenimiento de la paz y seguridad. Otros 134 se encuentran con diversos grados de heridas y están en el hospital”, anunció en su cuenta de Telegram, Maksym Kozytskyi, responsable de la administración estatal en la ciudad de Leópolis.

Leópolis es una de las ciudades relativamnete seguras de Ucrania al situarse lejos del frente de batalla y es la primera vez que Rudia ataca fuera de la urbe. Sin embargo, las alarmas antiaéreas comenzaron a sonar desde hace dos días, advirtiendo un posible ataque a los ciudadanos para qu ebusquen refugio.

Además del ataque contra la base cercana a Polonia, Ucrania acusó hoy a las tropas rusas de abatir a un periodista ex colaborador del The New York Times, y otro informador resultó herido en el tiroteo ocurrido en Irpen, una localidad ubicada al oeste de Kiev, según informó la Policía de la capital ucraniana en su página de Facebook.

El suceso fue confirmado también por el Parlamento del país en su cuenta de Twitter, que muestra fotos de la víctima.

Por su parte, Estados Unidos advirtió el domingo que responderá si los ataques de Rusia van más allá de Ucrania y alcanzan a algún miembro de la alianza.

Con información de Milenio