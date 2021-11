Rugrats, la caricatura más feminista

Redacción

EU.-Según un análisis de contenidos la caricatura con mayor contenido feminista fue Rugrats.

Como seguramente recuerdas, en 1991 llegó a las pantallas una serie infantil emitida por Nickelodeon titulada “Rugrats” o Aventuras en pañales, como la conocimos en México, una caricatura donde se mostraban las aventuras de unos bebés y su peculiar forma de descubrir el mundo.

El éxito que logró está serie logró que se alargara el programa hasta 2004, con diferentes temporadas y películas que fascinaron a todos.

Pero lo increíble de esta caricatura es que está llena de mensajes positivos: amistad y amor a la familia. Tommy, Carlitos, Phil y Lilly y hasta Angélica Pickles se convirtieron en nuestros personajes favoritos por su gran imaginación y ocurrencias en el jardín de la casa.

Sin embargo, quizá en aquel momento no nos dimos cuenta de aquellos mensajes feministas y socialmente conscientes que llegó a transmitir, es por eso que te dejamos los puntos más importantes que reflejan.

Madres empoderadas

Cuando éramos niños realmente no nos interesaban los papás de los bebés. Eran aburridos y siempre estaban cansados o trabajando. Pero si prestamos atención ahora, nos damos cuenta de lo empoderadas que estaban las mamás de los Rugrats.

Betty, madre de Phil y Lil, era una feminista amante de los deportes. ¡Incluso llevaba un suéter con un símbolo femenino!. Ella siempre se mostró como una mujer fuerte, capaz de hacerse cargo de todo en la casa y seguir entrenando.

Charlotte, madre de Angelica, era adicta al trabajo, siempre con el celular en mano. Pero mientras que parecía que era una loca que siempre gritaba, en realidad estaba muy comprometida con su rol de jefa. Además de que su misión principal era educar a Angélica como una mujer líder y poderosa.

Didi, madre de Tommy y Dil, ponía en alto el rol de ama de casa que además hacía que su esposo también cumpliera con sus deberes. Además, trabajaba medio tiempo como maestra y era quien constantemente daba importantes lecciones a todos.

Lucy Carmichael, madre de Susie, una doctora graduada de Harvard con un importante puesto en el hospital y que además ha educado a su hija como una líder.

Igualdad

A diferencia de otras caricaturas de la época donde las historias se centraban en equipos de niñas y equipos de niños, la propuesta de Rugrats era hacer un grupo que incluyera a niños y niñas por igual. Cada uno tenía su propia historia y su propia personalidad lo que permitió que su pequeña audiencia se identificara con quien quisiera. Aunque Tommy Pickles era técnicamente el “líder” del grupo, cada uno tenía su momento especial de brillar.

Diversidad de Familias

Mientras que la mayoría de los personajes tenía una familia compuesta por mamá, papá y hermanos, hubo uno que salió del estereotipo: Carlitos. Este pequeño pelirrojo vivía solo con su papá pues en un capítulo se reveló que su madre habría muerto repentinamente. Su padre se encargó de él desde ese momento y aunque tenía algunas citas, al final prefería quedarse solo con su hijo. Cuando conoció a Kira, durante un viaje a París, la historia de Carlitos cambió pues consiguió una mamá adoptiva y una hermana adoptivas. Por si fuera poco, la historia de Carlitos propone una familia interracial ya que Kira y Kimi son japonesas. Sin duda, un ejemplo hermoso de familia “diferente”.

Rompieron roles de género

En un capítulo de la serie, el papá y el abuelo de Tommy lo vistieron como niña para un concurso de belleza infantil y este adopta por completo el rol. En otra ocasión, los bebés se cuestionan por qué los niños no pueden usar falda como las niñas e incluso se molestan porque no pueden decidir sobre su vestimenta. Lo curioso está en que Lily le da una respuesta que sin duda nos pone a pensar seriamente: “Porque las niñas son buenas y los niños son malos, son bebés traviesos”.

Pusieron el acoso sexual y la transfobia sobre la mesa

Después de cuestionarse sobre la vestimenta de niños y niñas, Carlitos y Phily deciden ponerse un vestido. Ambos se encuentran con dos niños que comienzan a hacerles burla “por ser niñas”, tiran a Carlitos y literalmente lo acorralan mientras lo intimidan. Los niños descubren que Carlitos y Phily en realidad son niños vestidos de niñas y comienzan a correr tras ellos para golpearlos. Esta escena sin duda podría mirarse como un reflejo de un problema que mucha gente trans experimenta cuando otros descubren que lo son.

Papás ejerciendo “roles de mamás”

Betty, la madre de los gemelos siempre estaba ocupada haciendo cosas que tradicionalmente se consideraría como parte de un rol más “masculino”, mientras que su esposo Howard, es presentado como un hombre que hace labores domésticas, que cocina y se encarga de cambiarle los pañales a sus hijos. Por su parte Charlotte, mamá de Angélica, asume un rol más de jefa de familia, trabajando todo el tiempo para mantener la casa. Carlos, papá de Carlitos es presentado como un hombres sensible y emocional que, frente a la ausencia de una esposa, debe asumir ambos roles.

Salud reproductiva y derechos reproductivos

En el episodio “Día de las Madres”, se mencionó el nacimiento prematuro de Tommy cuando habló sobre la primera vez que vio a su mamá desde su “tanque” en el área prenatal. Luego llegó el momento en que Susie aprendió de dónde provienen los bebés (pista: no es la cigüeña, aunque ese es el nombre de este episodio). En una nota algo relacionada, también vemos una breve escena en la que Phil y Lil están amamantando. Y luego, por supuesto, está el episodio en el que Charlotte Pickles pensó que estaba embarazada pero que no lo estaba. Nunca se nos dio una razón clara por la que Charlotte termina diciéndole a Angélica que no tendrá otro bebé después de todo. Podríamos pensar que tuvo un ¿aborto involuntario? o ¿un aborto? Pero aun así, es algo que una caricatura para niños incluso aborda la idea de que a veces el embarazo no resulta en un bebé.

Actualmente Paramount Plus la nueva plataforma streaming de Paramount planea el regreso de “Rugrats” con una nueva animación que disfrutaremos próximamente.

