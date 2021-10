Rudolph podría jugar contra Denver, Big Ben está lesionado

Post Gazette

Pittsburgh, E.U.- El entrenador de los Acereros, Mike Tomlin, dijo que el mariscal de campo Ben Roethlisberger tiene una lesión en la cadera y que su participación en las prácticas podría ser limitada a principios de la semana mientras los Steelers se preparan para el partido del domingo contra los Denver Broncos en casa en Heinz Field.

Es la segunda lesión de Roethlisberger en el primer mes de la temporada. Sin embargo Tomlin dijo que eso no es particularmente sorprendente dada la edad de Roethlisberger y la posición que juega. (39 años).

“Probablemente sea solo un componente de tener más de 30 años y jugar este juego y jugar en esa posición, y particularmente cuando no estás jugando al fútbol ganador y te vuelves algo unidimensional, hay un daño colateral asociado con eso para él y para nosotros ”, justificó.

“Y creo que todos lo entendemos. Creo que por eso es importante que sigamos trabajando para mejorar y tener un enfoque integral para jugar y mejorar en todas las áreas “, agregó Tomlin.

Acto seguido aclaró que confía en el suplente Mason Rudolph si Roethlisberger no puede jugar esta semana, y dijo: “Hemos llamado a Mason en el pasado y ha podido jugar un fútbol ganador para nosotros”. Pero no busca colocar en la banca a su mariscal de campo dos veces ganador del Super Bowl después del comienzo de temporada con 1-3.

A Tomlin se le preguntó si Roethlisberger seguía siendo el mejor mariscal de campo para este equipo.

“Absolutamente”, sentenció. “Lo que hace y lo que ha hecho me hace sentir muy cómodo al decir eso”.

Pésimos números…

Los Steelers son 28º en la liga en anotaciones, 27º en ofensiva total y últimos en la liga en carreras terrestres. Roethlisberger ha lanzado cuatro touchdowns y cuatro intercepciones en los primeros cuatro juegos, y los Steelers no han logrado anotar más de 17 puntos en ninguno de los últimos tres juegos, todas derrotas.

“Creo que Ben y yo hemos estado haciendo nuestro trabajo el tiempo suficiente para saber y entender lo que viene con él. Amamos a Pittsburgh, Pensilvania. Amamos a la Nación Acerera y apreciamos la pasión que tienen. Y entendemos las responsabilidades que vienen con nuestros roles ”, sostuvo el entrenador.

“Como él es un mariscal de campo, yo soy un entrenador en jefe, muchas veces obtenemos demasiado crédito cuando las cosas van bien. Y siempre estamos dispuestos a absorber la negatividad cuando las cosas no van bien. Así es la vida para nosotros “, mencionó.

Al concluir el cuestionado coach, confío en que la mayor parte de los problemas que enfrenta Roethlisberger se pueden solucionar: “Todo excepto la movilidad. No tengo una respuesta para eso. Ben solía correr muy bien cuando era joven. Esos días quedaron atrás. Aparte de eso, no veo mucho en términos de técnica, alteraciones o calidad de juego que no se pueda mejorar “, finalizó.