Rotundo fracaso la política de seguridad nacional: Báez

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Aguascalientes Gustavo Báez Leos, expuso que la política de seguridad nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido un rotundo fracaso.

Lamentó la ola de violencia que se vive en estados como Tamaulipas o Zacatecas, ante el amparo del gobierno federal a quien la ha faltado mano firme para arreglar el problema de la violencia y que por desgracia ha alcanzado a aguascalentenses lo cual es una desgracia.

Más adelante el próximo notario remarcó que la política de abrazos y no balazos no ha servido para nada, donde ven con preocupación como el crimen organizado está haciendo lo que quiere creyéndose los dueños de la libertad de los mexicanos, donde el gobierno federal es un espectador más.

“El llamado al gobierno federal es a que se ponga las pilas, la vedad es que ya a lo que llegaron ayer con esta familia de Aguascalientes ejecutada en Zacatecas y la forma en que se dieron los hechos es no tener piedad ni alma”, fustigó el dirigente partidista.