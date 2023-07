Rosalía rompió el silencio sobre su ruptura con Rauw

Redacción

España.- A través de su cuenta de Instagram, y a poco de conocerse que Rosalía y Rauw Alejandro terminaron su noviazgo tras tres años de relación, la intérprete española rompió el silencio.

Así pues en sus redes la artista escribió: “yo quiero, respeto y admiro muchísimo a Raúl, ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”.

Posterior a ello la cantante se pronunció de que Rauw Alejandro confirmara la ruptura y dijera que su relación no terminó por una infidelidad suya, pues en redes sociales lo relacionaron con la modelo Valeria Duque y aseguraron que esto provocó el fin de su noviazgo.

Por su parte Alejandro publicó: “sí, hace unos meses Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir”.

Vale recordar que a inicios de este año lanzaron tres canciones juntos: “Promesa”, “Vampiros” y “Beso”, fue en esta última donde anunciaron su compromiso en un video musical.

*Con información de El Diario de Juaréz.