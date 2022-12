Rosalía, la primera española en la portada de Rolling Stone

Redacción

La carrera de Rosalía está en su mejor momento, pues luego de llevarse a casa cuatro premios Grammy en noviembre de 2022, ahora está haciendo historia al convertirse en la primera artista española en aparecer en la portada de la revista Rolling Stone.

Fue a través de sus redes sociales que recientemente la ‘Motomami’publicó la fotografía de la edición que saldrá en enero de 2023.

“Rosalía hizo uno de los mejores álbumes de 2022 en #Motomami. Ahora adorna nuestra portada de enero. Lee sobre cómo se convirtió en una de las superestrellas menos convencionales del pop haciendo todo a su manera” escribió la famosa revista.

En la publicación, la cantante catalana es homenajeada por su trabajo a lo largo de su carrera e incluso incluye el disco ‘Motomami’ en la posición cuatro de los mejores del año, solo por detrás de ‘Renaissance’ de Beyoncé, ‘Un verano sin ti’ de Bad Bunny y ‘Midnights’ de Taylor Swift.

“Es un disco caótico. Quería que se sintiera como una montaña rusa emocional, que es lo que estaba sintiendo en ese momento de mi vida. Quería esa dinámica, esa sensación constante de toma y daca, toma y daca”, dijo Rosalía a Rolling Stone.

No es la primera vez que una revista de prestigio internacional habla del trabajo de Rosalía, pues en otras ocasiones lo hicieron The New York Times, NME, Pitchfork y The Guardian.

Y cabe señalar que luego de aparecer en la portada, la cantante prepara el lanzamiento del remix de ‘Despechá’ junto a Cardi B, el cual se espera que sea todo un hit musical.