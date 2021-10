Ronald Koeman dejó de ser el entrenador del Barcelona

Redacción

España.-Se queda sin técnico el Barcelona.

Ronald Koeman ha dejado de ser el entrenador del Barcelona. El neerlandés de 58 años fue destituido, según lo confirmó el club en un breve comunicado, después de la caída por 1-0 de su equipo ante el Rayo Vallecano.

La situación no dio para más y el director técnico que aterrizó en el Camp Nou bajo el mandato de Josep Maria Bartomeu, para reemplazar a Quique Setién luego del final de la campaña 2019/20, ha sido despedido de su cargo. Durante su tiempo en el banquillo, en el que fue ratificado por la dirigencia de Joan Laporta,el neerlandés que supo ser un referente del club en su etapa como jugador nunca le dio al equipo un estilo de juego que se asemeje al ADN de la institución, por lo que eso, sumado a los malos resultados, crearon un coctel que derivó en su marcha.PUBLICIDAD

“El FC Barcelona ha relevado a Ronald Koeman de sus funciones como técnico del primer equipo. El presidente del club, Joan Laporta, le informó de la decisión tras la derrota ante el Rayo Vallecano. Ronald Koeman se despedirá de la plantilla el jueves en la Ciutat Esportiva”, señala el escrito publicado en la web oficial.

Durante su proceso, el elenco azulgrana pudo conquistar la Copa del Rey, pero esta temporada, luego de la salida de Lionel Messi, los problemas futbolísticos se agravaron en el campo de juego, pese a la llegada de varios refuerzos como Sergio Agüero, Memphis Depay y Eric García. Son apenas cinco las victorias que acumuló Koeman desde el inicio de la campaña actual y en sus derrotas se destacan el 1-2 sufrido ante el Real Madrid (con el que ya había perdido en sus dos cruces la temporada pasada) y dos 0-3 en Champions League, contra el Benfica y el Bayern Múnich.

Este miércoles, después del tropiezo ante el Rayo Vallecano, el técnico había hablado ante la prensa y se había mostrado fuerte: “Puede ser que los otros equipos tengan plantillas más equilibradas, más físicas. Pero hemos demostrado que podemos competir con ellos. La mala suerte, las lesiones, son excusas. Hemos demostrado estar a un buen nivel, pero no es suficiente”. Pero minutos después se le informó que su ciclo había culminado. Ronald Koeman no pudo darle identidad a su equipo y este miércoles fue despedido de su cargo (Reuters)

Koeman deja entonces el Barcelona luego de 67 partidos, 39 victorias, 12 empates y 16 derrotas, una estadística que no parece ser tan grave. Sin embargo, cuando se analiza en profundo se descubre que siempre perdió ante el Real Madrid, que nunca pudo con el Atlético del Simeone, que la temporada pasada fue tercero en La Liga y en esta marcha noveno, que por ahora no está logrando el acceso a octavos de final de la Champions League y que el juego del equipo no está al nivel de lo que la dirigencia actual y los aficionados pretenden.

El fin de semana pasado, el entrenador fue víctima de un episodio que avergonzó al cuadro catalán luego que un grupo de aficionados enfadados con él lo increpara de manera violenta a la salida del Camp Nou, atacando a golpes el auto en el que viajaba junto a su esposa. Aquella lastimosa imagen marcó lo que sería el final de su etapa al frente del equipo.

Ahora la mirada está puesta en quién será su reemplazante. Si bien aún no hay nada oficial al respecto, el sitio Sport adelantó que habrá “sangre nueva” en el cargo, por lo que se descartan a entrenadores de experiencia. Además, el portal coincide con Mundo Deportivo, al señalar que el favorito del presidente, Joan Laporta, es Xavi Hernández, quien se desempeña al frente del Al Sadd de Qatar. El ex futbolista e ídolo de la institución ya ha sido contactado por la dirigencia actual y la anterior en otras oportunidades y siempre ha rechazado los ofrecimientos.

Con información de Infobae