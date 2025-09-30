20 C
Aguascalientes
30 septiembre, 2025
Tendencias

Aguascalientes a la vanguardia en salud

Rompen récord robo a negocios; más de 6 diarios denunciados en Aguascalientes

Redacción 

Aguascalientes, Ags.-Durante el mes de agosto las denuncias por robo de negocios rompieron récord anual, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Tan solo en agosto se presentaron 199 denuncias ante el Ministerio Público por robo de negocios a un promedio de poco más de 6 al día 

La cifra más alta la ostentaba marzo con 187 negocios robados, seguido por abril con 181.

En lo que va del año son ya mil 324 carpetas de investigación abiertas.

De esas más de  mil 300 denuncias que se tienen 186 de establecimientos que fueron robados con lujo de violencia por parte de lls victimarios.

El robo de negocios superó ya al de casa-habitación que en el mismo periodo del año alcanza mil 137 denuncias.