Rompen récord los latinos en EU: ya son uno de cada cinco habitantes

Redacción

Por primera vez en la historia, uno de cada cinco habitantes de Estados Unidos es de origen latino. La comunidad hispana alcanzó los 68 millones de personas en 2024, según un reporte del proyecto Latino GDP de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y la California Lutheran University.

El estudio, basado en datos actualizados de la Oficina del Censo, revela que la población latina creció en 2 millones en un año, lo que representa un aumento de 2.9% de 2023 a 2024. Este ritmo equivale a 5.8 veces el crecimiento de la población de otros orígenes, precisó el informe.

Con una población total de 340 millones en el país, los latinos se consolidan como la minoría más grande y de mayor crecimiento en Estados Unidos. El reporte atribuye este incremento al “cambio natural de población”, es decir, al número de nacimientos menos el de fallecimientos, lo que significó un crecimiento neto de 3.2 millones de latinos entre 2020 y 2024, frente a una disminución de 1.3 millones en otros grupos demográficos.

“Esta es una extraordinaria diferencia de 4.5 millones de personas. Los latinos resistieron los extraordinarios desafíos de la pandemia y fueron responsables de mantener positivo el cambio natural de población de Estados Unidos en general”, subrayó el informe.

El impacto latino no sólo es demográfico. En 2024, la fuerza laboral de origen latino creció 5.5% interanual, alcanzando 35.1 millones de trabajadores, un salto de 46.5% desde 2010. Esta expansión es 7.2 veces más rápida que la del resto de la población.

“La tasa de participación laboral de los latinos llegó a un récord de 69%. Una y otra vez encontramos que el trabajo duro, la autosuficiencia, el optimismo y la perseverancia son características que subyacen la fuerza y resiliencia de los latinos de Estados Unidos”, destacó Matthew Fienup, director ejecutivo del Centro para Investigación y Proyección Económica de Cal Lutheran.

Estos datos refuerzan hallazgos previos del mismo proyecto, que en abril reportó que el PIB latino en Estados Unidos alcanzó los 4.1 billones de dólares, lo que lo ubicaría como la quinta economía del mundo, por encima de India.

El crecimiento contrasta con un contexto migratorio más restrictivo. Según el Pew Research Center, Estados Unidos perdió 1.4 millones de migrantes en los primeros seis meses del gobierno de Donald Trump, la primera caída de la población inmigrante desde la década de 1960.