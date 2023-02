Rompen Peña Nieto y Tania Ruiz

Redacción

Hace exactamente cuatro años, Quién daba a conocer la primera fotografía de Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto juntos, uno de los primeros indicios de la relación de pareja que establecieron por aquella época, y unos días después, la actriz y ex primera dama de México, Angélica Rivera, confirmó que se había divorciado del ex presidente de México. Hoy, la historia es diferente pues se confirmó que la modelo y el político mexiquense terminaron su noviazgo.

Tania confirmó a una revista de circulación nacional que su relación sentimental con Peña Nieto llegó a su fin y que su ruptura se dio en los mejores términos.

Asimismo, la también empresaria confirmó su decisión de seguir viviendo en España (donde actualmente reside el ex mandatario) y que está en compañía de su hija Carlotta, quien al igual que ella, estudia en Madrid, y está por cumplir nueve años en junio próximo.

Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto terminaron su relación sentimental

“Enrique y yo ya no estamos juntos, pero seguimos queriéndonos mucho. Entre nosotros hay mucho amor, pero los proyectos de vida cambian. No ha habido una razón negativa ni mucho menos”, señaló Tania Ruiz a la publicación de origen español en la que dejó en claro que se cumplió el ciclo de su relación con Enrique Peña Nieto sin ningún tipo de rencor entre ellos. Por el contrario, la modelo de 35 años, originaria de San Luis Potosí, sólo tuvo palabras halagadoras para el ex presidente.

“Terminamos en los mejores términos. Y siempre estaré agradecida con él y sus hijos, su familia, sus amigos. Siempre me sentí bienvenida. ¡Los adoro a todos!”, enfatizó Tania.

Luego de que se confirmó su noviazgo, Tania y Enrique enfrentaron distintas versiones de supuestos truenes a lo largo de su relación. Situaciones que quedaron en meras especulaciones y que ellos se encargaron de desestimar al reaparecer juntos en distintos lugares o compartir mensajes, principalmente, en las redes sociales de la modelo y actual estudiante de la maestría en Diseño de Interiores.

Enrique Peña Nieto frente a otro final en su vida

El 2 de mayo de 2019, en la que se convirtió hasta ahora en la última publicación de Enrique Peña Nieto en su cuenta oficial de Instagram, el ex presidente de México comunicaba al público el final de su matrimonio con Angélica Rivera a través de un conciso mensaje.

“Quiero agradecer a Angélica por haber sido mi compañera, esposa y amiga a lo largo de más de diez años, y por haber entregado su amor, tiempo y dedicación a nuestra familia. Hoy ha concluido legalmente nuestro matrimonio, deseo que le vaya bien siempre y que tenga éxito en todo lo que emprenda. Angélica, muchas gracias por todo”, escribió Peña Nieto en aquella ocasión.

Sobre su relación con Tania Ruiz, el político nunca publicó nada en sus redes sociales, por lo que ahora que terminaron parecería que mantendría el silencio que únicamente rompe cuando envía condolencias o saludos a distintas figuras a través de su cuenta de Twitter.