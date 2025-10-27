Rompen mitos y promueven la adopción de perros y gatos negros

Redacción

Cada año, miles de perros y gatos de pelaje negro permanecen más tiempo en refugios que otros animales, víctimas de prejuicios y supersticiones que aún persisten. Para revertir esta situación, diversas organizaciones impulsan campañas en torno al Día Mundial del Perro Negro, celebrado el 1 de octubre, y al Día del Gato Negro, el 27 de octubre, con el propósito de fomentar su adopción y combatir la discriminación basada en el color de su pelaje.

La Dra. Claudia Edwards, directora de programas de Humane World for Animals México, destacó que estas fechas buscan “eliminar el estigma que sufren por su color”. Explicó que muchos de estos animales “pasan más tiempo esperando un hogar no por su comportamiento ni por su salud, sino únicamente por el prejuicio relacionado con el color de su pelaje”.

Edwards señaló que adoptar a un perro o gato negro no solo rompe con estereotipos, sino que contribuye a reducir la sobrepoblación en los albergues. “En muchos refugios, los animales de pelaje negro tardan más en ser adoptados e incluso algunos nunca encuentran una familia, debido a creencias infundadas que afectan su bienestar”, comentó.

Las campañas también buscan derribar supersticiones antiguas que asocian a los gatos negros con la mala suerte o a los perros de color oscuro con la agresividad. “No hay ninguna diferencia entre un perro blanco y uno negro, o entre un gato atigrado y uno negro azabache. Todos tienen la misma capacidad de dar amor, alegrar un hogar y convertirse en parte de la familia”, subrayó Edwards.

El llamado de las organizaciones es claro: mirar más allá del color. En los refugios del país, cientos de animales negros esperan una segunda oportunidad. Adoptarlos es, además de un acto de amor, una manera de demostrar que la lealtad y el cariño no tienen color.