Rompe UAA récord de solicitudes para ingreso

Redacción

Aguacalientes, Ags.-Tras presumir el nivel académico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), la rectora Yesenia Pinzón aseguró que cada año se están rompiendo récord de solicitudes para ingresar a la máxima casa de estudios.

Detalló a medios informativos que están creciendo las solicitudes de estudiantes de otras entidades, sobre todo en carreras como medicina o en los posgrados.

Tan solo para este ciclo escolar que comenzó el pasado 11 de agosto se recibieron en principio 14 mil solicitudes de ingreso de inicio en el registro.

“De esos 14 mil luego nos disminuyó a 12 mil que fueron los que presentaron examen de admisión y de ellos solo accedieron 3 mil 500 estudiantes que iniciaron clases una parte en agosto y la siguiente que lo va a hacer en enero”, agregó.

Destacó la importancia de seguir creciendo como institución para recibir más estudiantes, como está ocurriendo con la creación de más bachilleratos de la UAA.