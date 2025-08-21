Rompe récord fichaje de Jacquie Ovalle al firmar con Orlando Pride

Redacción

La mexicana Jacqueline Maga Ovalle, una de las figuras más destacadas de la Liga MX Femenil, se convirtió en la protagonista del fichaje más caro en la historia del futbol femenil internacional al ser transferida al Orlando Pride, de la NWSL, por 1.5 millones de dólares.

“Hola, soy Jacqueline Ovalle, estoy muy feliz de unirme a Orlando Pride, vengo con el objetivo claro de ganar títulos y dejar huella en este club, estoy listísima para darlo todo y ayudar a que este equipo siga siendo protagonista. Nos vemos pronto”, expresó en un video difundido en la cuenta oficial del club estadounidense.

Ovalle, de 25 años, superó las cifras de la canadiense Olivia Smith, quien apenas el mes pasado había marcado récord con su traspaso del Liverpool al Arsenal por 1.3 millones de dólares. Ese movimiento, a su vez, había desplazado la marca de 1.1 millones que el Chelsea pagó en enero al San Diego Wave por la defensa Naomi Girma.

Con Tigres Femenil, la delantera ganó cinco títulos en ocho años y se consolidó como goleadora histórica con 136 tantos. “Tu magia y perfil tigre hicieron historia con las Amazonas. Hoy te despides siendo la Máxima Goleadora en Liguillas, Finales, Clásico Regio y de Tigres Femenil. Mucho éxito en tu próxima etapa, Jacquie”, publicó el club felino en su despedida.