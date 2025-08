Rompe Micah Parsons con Cowboys y pide su salida

Redacción

Micah Parsons, linebacker estrella de los Dallas Cowboys, solicitó oficialmente un canje luego de que las negociaciones para su renovación contractual se estancaran por completo. Aunque se presentó al campamento de entrenamiento en California bajo la opción del quinto año de su contrato de novato, el jugador confirmó este jueves que su deseo es abandonar al equipo.

“Ya no quiero estar aquí”, declaró Parsons en un comunicado publicado en sus redes sociales. “Ya no quiero ser parte de negociaciones a puerta cerrada sin que esté presente mi agente. Ya no quiero que se inventen narrativas sobre mí y se filtren a los medios”.

Parsons, tres veces All-Pro y considerado uno de los mejores defensivos de la NFL, explicó que su equipo intentó iniciar conversaciones desde el final de la temporada 2023. “Mi agente se acercó a los Cowboys la temporada baja pasada, con la esperanza de cerrar un acuerdo temprano. Lamentablemente, el equipo no quiso iniciar negociaciones en ese momento”, detalló.

El jugador aseguró que, pese a estar dispuesto a renovar incluso antes de que otros pass rushers firmaran contratos multimillonarios esta misma temporada baja, la organización guardó silencio. Según Parsons, su intención era quedarse a largo plazo, aunque ello implicara dejar dinero sobre la mesa.

La situación, sin embargo, se fue tensando. Parsons acusa al equipo de ataques personales, manipulación de la narrativa mediática y falta de comunicación clara. “Me mantuve en silencio a propósito con la esperanza de que se lograra un acuerdo”, escribió. “Pero después de múltiples ataques personales y narrativas constantes, he tomado una decisión difícil: ya no quiero jugar para los Dallas Cowboys”.

El jugador también reveló que su solicitud de canje fue enviada directamente a Stephen Jones, vicepresidente ejecutivo del equipo.

Con esta ruptura, los Cowboys enfrentan una crisis interna justo en la mitad del campamento previo a la temporada 2025. El futuro de su defensivo más dominante está en el aire.