Rompe dinastía de Silvia Pinal con Adela Micha

Redacción

Ciudad de México.-El 23 de diciembre, la periodista Adela Micha hizo el desafortunado comentario de que Silvia Pinal ya se iba a morir.

El pasado 23 de diciembre, en plena transmisión del programa Me lo dijo Adela, que se transmite por Heraldo Televisión, se filtró un video de la conversación entre la periodista Adela Micha, de 58 años, y una persona de su staff durante un corte comercial, en donde le informan que doña Silvia Pinal fue internada tras dar positivo a COVID-19, a lo cual ella responde: “Yo creo que ya se va a morir”.

El video se viralizó en redes y miles de internautas tacharon de insensible a la periodista. Ahora, un amigo de la familia Pinal nos contó que, aunque Adela ha hecho todo lo posible por disculparse, Alejandra y Sylvia Pasquel no quieren saber nada de ella.

-¿Cómo están las cosas en la Dinastía Pinal luego de lo que dijo Adela Micha?

“Alejandra y a Sylvia se molestaron mucho, dijeron que qué poca mad$% de Adela haber hecho ese tipo de comentarios tan fuera de lugar, estaban que no las calentaba ni el sol”.

-¿Adela pudo hablar con alguna de ellas?

“Adela les llamó y les mandó mensajes hasta que se cansó, pero Alejandra bloqueó su número, no quiere saber nada de ella, y dijo: ‘Ya se le ofrecerá y la voy a mandar a la mie$%&’”.

-¿Sylvia qué dijo de todo esto?

“Sylvia también está muy molesta y dijo que de pen$%&@ le volvería a dar una entrevista a esa bruja, que solo las busca para sacarles exclusivas, pues siempre le respondían el teléfono a Adela, pero con todo esto se cerró las puertas”.

-Pero en ese mismo programa, minutos más tarde, Sylvia Pasquel sí le concedió una entrevista vía telefónica a Adela…

“Sí, claro, porque Sylvia en ese momento no se había enterado de lo ocurrido, pero ese mismo día, más tarde, cuando el video de Adela se hizo tendencia en redes sociales y todo México se la estaba acabando, Sylvia y Ale la bloquearon, estaban que no las calentaba ni el sol”.

-¿Eran muy amigas?

“Por supuesto, tenían una buena relación, incluso el año pasado Adela le dijo a Ale que le ayudaba a ‘limpiar’ la mala imagen de su padre, don Enrique Guzmán, con todo el escándalo de Frida Sofía, pero que le dieran exclusividad, así se manejan. Sin embargo, por ahora Ale y Sylvia no quieren saber de ella, aunque Adela sigue tratando de tener un acercamiento con ambas”.

-¿A Adela le interesa mucho recuperar su relación con ellas?

“Sí, claro. A Adela no le conviene tenerlas de enemigas ni en lo profesional ni en lo personal porque sí tenían una buena relación. Adela está consiente de que metió la pata, tanto que les mandó algunos regalos y en su desesperación buscó a Luis Enrique para que le ayude a mediar la situación”.

-¿Qué tipo de regalos les mandó?

“A doña Silvia Pinal le mandó un enorme arreglo de rosas y unas botellas de vino carísimas, que son de las favoritas de la familia, pero la mandaron a la chin$%&@”.

-¿Luis Enrique aceptó ser mediador?

“Sí, él les ha dicho a sus hermanas que Adela no lo hizo por mala persona o porque lo desee y que no les conviene estar enojados con ella porque es una periodista importante”.

-¿Y qué le dijeron Alejandra y Sylvia?

“Alejandra le dijo que no se metiera, que no sabía cómo estaba el pe$%, que Adela le vale mad$%&, que no le tiene miedo, que no permitirá que nadie hable mal de su madre y debería tener miedo de toparse con ella porque se metió con una per$% y no se va a quedar callada”.

-¿Crees que el pleito sea definitivo?

“Pues si Luis Enrique logra mediar bien la situación, en algún momento las verán sentadas juntas a las cuatro botadas de risa y tomándose unos tragos, porque así se maneja el medio artístico”, finalizó.

Con información de TVNotas