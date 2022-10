Romo pide elección abierta para renovación del PRI. “No deben tenerle miedo a ser votados”.

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La renovación de la dirigencia estatal del PRI debería partir de la voluntad de la militancia y no mediante designaciones desde el centro, comentó la legisladora tricolor Verónica Romo Sánchez, quien pidió a las y los aspirantes someterse al escrutinio interno.

“Se acordó que hay dos vías. Que sea directamente el CEN quien los nombre o que sea mediante una elección abierta, que en mi punto de vista sería lo más adecuado. Ahora se va a pasar la minuta a ver qué se decide”, indicó en entrevista.

– ¿Es más sano que haya una elección y no irse al dedazo?

– Creo que es la militancia quien debe decidir. No tienen porqué tenerle miedo a ser votados y sí debería ser una elección abierta. Pero respetaremos el acuerdo que se decida.

Entrevistada aún en medio de las versiones en torno a que José Carlos Lozano, hijo del ex gobernador Carlos Lozano, asumiría las riendas del comité estatal, Romo Sánchez señaló que deberá esperarse un anuncio oficial para fijar una postura.

“Todavía no hay un acuerdo, no está dicho y no hay nada concreto, sólo rumores de pasillo. Hay quienes han levantado las manos y fue todo, pero no hay nada concreto”, aclaró.

Desde hace seis años, el Partido Revolucionario Institucional se mantiene como tercera fuerza política en el estado.