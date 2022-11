Romo considera “una toma de pelo” fórmula única para dirigencia del PRI

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Verónica Romo Sánchez, diputada del PRI en el Congreso del Estado, mostró su desencanto por el registro de una planilla única de cara a la renovación de la dirigencia estatal de su partido, la cual es integrada por Kendor Macías y Leslie Atilano.

“Desde mi punto de vista es una fórmula que no es de unidad, porque en el registro no se vieron a todos los militantes, no se vio a muchos compañeros y se supone que debería ser de unidad y no fue así. También considero que lo que se acordó que la militancia era quien iba a elegir, pues es una toma de pelo pues ya no va a poder ser, debido a que fueron los únicos que se registraron, porque fueron los únicos que se les dieron los documentos”, apuntó.

El miércoles último, Macías y Atilano formaron la única planilla anotada para ser elegidos como presidente y secretaria general del PRI local. Instituto político que desde hace más de dos años sólo ha visto desfilar delegados asignados desde el comité nacional.

En entrevista grupal, Romo Sánchez aclaró que no hubo falta de interés de la militancia aguascalentense, debido a que varios habían levantado la mano en su momento. Pero manifestó que no se les brindó la documentación correspondiente, luego que quien entrega los papeles es el CEN.

– ¿No es una fórmula de unidad?

– Pues es que no se vieron los militantes y si es triste que no haya más fórmulas, que no le podamos ofrecerle a la militancia más perfiles.

El PRI se ubica como tercera fuerza electoral del estado.