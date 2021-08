Rommel Pacheco se retira de los clavados

Redacción

El clavadista yucateco Rommel Pacheco se despidió de sus últimos Juegos Olímpicos tras alcanzar el sexto lugar en la final de trampolín de tres metros individual este martes.

Tras salir de la alberca, Pacheco recibió una ovación al haber ejecutado el último chapuzón de su carrera profesional. El abanderado no pudo contener las lágrimas al escuchar los aplausos de los asistentes en el Centro Acuático de Tokio y al encontrarse con su entrenadora, Ma Jin, el llanto brotó.

Con 14 medallas en su haber, solo se quedó con la espina de tener en sus manos una medalla olímpica.

“Me voy feliz, contento, satisfecho. Me hubiera encantado la medalla, pero me voy feliz con el cariño de la gente, no solo de México, sino también de la familia de los clavados, entre el aplauso de la gente, de los entrenadores, de los jueces, de los demás deportistas. Son 28 años haciendo clavados y de verdad que me voy feliz; en mí no queda nada, me voy pleno y me voy contento”, dijo el clavadista.

Al final el oro y la plata fueron para Siyi Xie y Zongyuan Wang, respectivamente, ambos representantes de la República Popular de China, mientras el bronce se lo llevó Jack Laugher de la Gran Bretaña.

El mexicano participó en Atenas 2004, Beijing 2008 y en Río 2016. También ha participado en Juegos Centroamericanos, Panamericanos y Copas del Mundo.

Ahora, Rommel deja el mundo del deporte para meterse de lleno a la política al ser electo como diputado federal por el estado de Yucatán.