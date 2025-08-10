Rommel Pacheco benefició a su familia con contratos millonarios

Redacción

Rommel Pacheco, funcionario federal y director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), habría beneficiado con dinero público de esa dependencia a sus propios familiares, concretamente a su madre y su medio hermano.

De acuerdo al diario El Sol de Yucatán, la Conade ha firmado contratos por al menos 20 millones de pesos en servicios de impermeabilización y mantenimiento de edificios a favor de las empresas Thermo Health y Rompac, empresas son de sus medios hermanos y donde Pacheco también es accionista,

El periódico notificó que la empresa de marketing, publicidad y comunicación Nube Nueve recibió un pago de 10 millones de pesos para hacer la cobertura y difusión de las diferentes actividades de la Olimpiada Nacional. Dicha empresa es propiedad de Armin Lizama Jr. hijo de Armin Lizama, director del IDEY y pareja sentimental del medio hermano del actual funcionario.

“Sin embargo, los negocios de la familia Pacheco y Marrufo no terminan ahí, debido a que, a través de la empresa “Elegancia Yucatán”, propiedad de Irak, que se dedica a la venta de ropa típica, se triangularon millones de pesos para la adquisición de estas prendas a través de la Conade”, informó El Sol de Yucatán.

Al cierre, Rommel Pacheco no había fijado una posición en redes sociales.

Foto: Rommel_Pacheco.