Romina Gachoy revela cuánto gana en Onlyfans

Redacción

Ciudad de México.-A diferencia de Xoana González, la modelo uruguaya Romina Gachoy no tuvo ningún reparo en hablar de cifras, detallando cuánto puede ganar en un mes malo en Onlyfans y hasta cuánto cobra por foto. La joven señaló también que esta plataforma cuenta con usuarios millonarios, pues ha recibido propuestas de todo tipo, entre ellas realizar un video porno a cambio de un millón de dólares y hasta un viaje a Qatar para ver el partido Perú – Australia, para ella y su esposo Jean Paul Santa María.

“La verdad que me está yendo bien, estoy super contenta por la acogida que a tenido. Mucho público se ha suscrito a la plataforma y compran contenido, estoy muy agradecida”, indicó la uruguaya Romina Gachoy, remarcando que mucho le debe al programa de Magaly Medina, pues gracias a las entrevistas que le brinda se han suscrito varios usuarios.

Magaly Medina le consultó que si al igual que Fátima Segovia se animará a hacer videos porno con su esposo Jean Paul. Ante ello, la rubia dijo que no, pues está consciente de sus límites.

“No, tengo que ser muy sincera, la verdad es que yo en ese sentido tenido los límites muy marcados, me costó un poquito dar un paso (del Onlyfans) y cuando lo di, desde que inicie, mi contenido es sexy, hot, pero no llego a mostrar mi intimidad ni lo voy a hacer nunca”, explicó la modelo, quien resaltó que lo que sí ha hecho es hablar con su esposo para que se meta a Onlyfans y muestre un contenido sexy y bien cuidado, pero aún no logra convencerlo.

Sin embargo, recalcó que está convencida que no brindará un contenido pornográfico a su público, aunque esté consciente que este tipo de material genera muchas ganancias.

“Creo que hasta te puedes volver a millonaria muy fácil con eso, creo que depende de los límites que tiene uno, creo que psicológica tienes que estar preparada para dar un paso a sí. No podría, estoy muy clara en eso”, señaló la joven.

LE OFRECIERON UN MILLÓN DE DÓLARES POR UN VIDEO PORNO

Tanta es su seguridad que Romina no dudó en rechazar una propuesta que le hizo un millonario. La joven cuenta que le ofrecieron un millón de dólares por un video porno, propuesta que le sorprendió mucho.

“Hubo un señor que me ofreció un millón de dólares para viajar y hacer un video así (porno) en Europa, con la única condición que nadie me iba a ver, que solo se iba a comercializar allá. Obviamente te mueve el piso porque es mucho dinero, pero no estoy dispuesta a las consecuencias que eso traería a mi vida”, indicó en entrevista para Magaly Medina, señalando que este es un ejemplo de tantas propuestas que ha recibido.

UN VIAJE A QATAR PARA ELLA Y SU ESPOSO

Muy sorprendida, Magaly Medina dijo que debe tener mucho cuidado, pues este tipo de ofrecimientos buscan otros beneficios que pueden resultar peligrosos para ella. Romina de inmediato señaló que realmente no es nada raro, pues otro usuario le ofreció hace poco un viaje a Qatar, para ver el partido Perú – Australia.

“Te ofrecen de todo, me han ofrecido cantidades grandes de dinero. Pasa todo el tiempo, hace poquito un fan me ofreció no solo a mi, sino también para irme con Jean Paul a ver a Perú a Qatar y no lo acepté, pero pasa eso todo el tiempo. Fue un fan que hay dentro de Only que me quiso regalar eso sin compromiso de nada y el pasaje para ver a Perú, pero por ahora Jean Paul no puede viajar lamentablemente, hasta que no se resuelva este tema no podemos viajar. Yo sí, pero no viajaría sin mi esposo. Se perdió la oportunidad, pero siempre te regalan de todo”, detalló.

¿CUÁNTO GANA ROMINA GACHOY EN ONLYFANS?

En otro momento se animó a revelar cuánto gana en un día malo en Onlyfans. Bastante tranquila dio una suma bastante importante, resaltando esta plataforma ha resultado bastante rentable para ella.

“En esta plataforma estas expuesta a muchos millonarios, a gente que tiene mucho dinero y está dispuesta a pagar. Yo solo una foto llego a venderla a 500 dólares”, acotó.

“Only fans tiene muchas formas de vender contenido, se hace videollamadas, en vivos, se hace fotos, y también eso (shows) se puede hacer en videos. Te pagan un montón para hacerlo”, detalló Gachoy, quien explicó que su presentación de trata de una soñadora atrevida y también graciosa.

Para ello, cuenta que ha adaptado un lugar especial, donde sus seguidores saben lo que van a encontrar. ”Saben cuál es mi forma y hasta dónde llego”, dijo.

Respecto a las ganancias que genera indicó: “En mi caso un mes malo, lo mínimo que yo genero es hasta 6 mil soles, entre suscriptores y contenido. Sí es rentable”.

Cabe señalar que su ganancia es bastante jugosa, pese a que Onlyfans toma el 20% de lo generado y otro porcentaje se va cuando ingresa el dinero al país.

“En realidad por el hecho de estar en Onlyfans, la plataforma te saca un 20 por ciento de los ingresos que tienes, y ese ingreso que entra a Perú, porque es un dinero que está en el extranjero, te descuentan otro porcentaje. Lo que te queda es un 60 por ciento ”, explicó la rubia, quien señaló que en esta herramienta no se pueden realizar canjes ni publicidades, para ello utiliza sus otras plataformas, tales como en Instagram.

“Justamente dejé a cargo a mi contador con se tema porque la idea es estar en regla que todo este bien”, indicó.Romina Garchoy revela cuánto gana en Onlyfans y las millonarias propuestas que ha tenido que rechazar.

¿CUÁL ES EL IMPUESTO QUE PAGARÁN LOS INFLUENCERES?

De acuerdo a la Sunat, los influenciadores deberán pagar una tasa del 29.5% de los ingresos que obtienen en sus actividades económicas en redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube y demás.

Según informaron, califican como rentas de tercera categoría aquellos ingresos que comienzan a generar las personas naturales que se encuentran domiciliadas en Perú y que las desarrollan en calidad e Influencers. Cabe precisar que se denomina influencer a aquellas actividades de publicidad que generen una remuneración.

En la categorización de estos impuestos, se han incluido a aquellos que brinden información o contenido personalizado como Patreon y OnlyFans. Además, aquellos que interactúan con sus seguidores y mencionan en su contenido que se trata de publicidad.

Con información de Infobae