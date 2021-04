Rojinegras derrota 3 a 1 a Centellas

Redacción

Guadalajara, Jal.-Las Centellas del Necaxa se midieron a su similar de Atlas esta mañana en las instalaciones de Colomos. El cuadro local le dio la vuelta al partido en los últimos minutos y se quedó con el triunfo al imponerse por marcador de tres goles a uno.

Leo Álvarez arrancó con Guadalupe Olvera; Lucía Muñoz, Fanny Grano, Brianda Escobedo, Sabina Velázquez; Dayán Fuentes, Kim Lagarde, Paulina Castro, Samantha Calvillo; Stephanie Baz y Lupita Fernández.

Por el contrario, Fernando Samayoa salió con Danna Rodríguez; Vanessa González, Julissa Dávila, Stephany Anaya, Alejandra Franco; Zellyka Arce, María Pérez, Valeria Razo; Ana García, Karla Jiménez, Marcia García.

El arranque del partido fue parejo y ambos cuadros buscaron hacerse de la posesión de la pelota para posteriormente atacar. Atlas tuvo la primera de peligro, pero la zaga de las Centellas se comportó a la altura y no permitió daño.

Poco a poco, Necaxa se fue asentando dentro del campo y por medio de Lupita Fernández generó jugadas que pusieron en aprietos a las rojinegras, aunque también supieron defenderse y no hubo nada para nadie luego de los primeros 45 minutos de acción.

Ya en la segunda mitad, la tónica del partido permaneció igual y aunque hubo llegadas, las porteras respondieron a la hora buena y mantuvieron sus marcos en ceros.

Cuando el partido entró a su recta final, ambos estrategas hicieron modificaciones para tratar de llevarse el partido. Álvarez le dio minutos a Estefany Hernández, quien sustituyó a Lupita Fernández y al cabo de pocos minutos, Hernández abrió el marcador para las Centellas cuando definió de derecha dentro del área.

No obstante, en la siguiente jugada, el cuadro local igualó la pizarra por medio de su goleadora Alison González, quien empujó un rebote. Minutos después, Marcia García aprovechó un error en la parte baja de Necaxa y definió para darle la vuelta al partido.

Ya en tiempo de compensación, Alison González volvió a anotar y sentenció el partido.

El próximo viernes, Necaxa recibirá a Pachuca en el Estadio Victoria