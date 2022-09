Rodríguez a PAN y PRD. “El PRI sigue siendo el fiel de la balanza”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Las dirigencias del PAN y del PRD están cayendo en actitudes de soberbia hacia el PRI, subrayó la regidora tricolor Citlalli Rodríguez González, quien recordó que los tres institutos políticos se necesitan para enfrentar al gobierno de Morena.

“Creo que PAN y PRD están viendo con un gran desdén al PRI. Esos ultimátums que han emitido no van, pues el PRI sigue siendo el fiel de la balanza y los tres tienen prácticamente la misma cantidad de votos a nivel nacional. Sin el PRI, el PAN no tendrá presidente en 2024 pues no les dan los números ante Morena”, resumió la edil capitalina.

– El PAN necesita al PRI, pero ¿el PRI ya puede competir solo en 2024?

– Se necesitan mutuamente, pero el PRI no está cayendo en la soberbia de poner ultimátums o amenazar con represalias. La alianza fue electoral, no ideológica y creo que los presidentes de PAN y PRD no están midiendo su nivel de discurso.

Rodríguez González estableció que el futuro de la alianza Va por México deberá ser determinado por los comités nacionales, además de que hay compromisos en los gobiernos electos como el caso de Aguascalientes, donde sí le favoreció el voto a la coalición, y que deberán respetarse.

“La alianza se constituyó para hacer un frente a la dictadura del señor (Andrés Manuel) López Obrador. En suma esta alianza da para competirle a Morena, pero con el desdén y a veces hasta majaderías de algunos actores hacia los priistas no dimensionan. Por lo que habrá esperar que en los próximos días se replantee la estrategia a seguir”, apuntó la regidora.

La coalición de los tres institutos políticos abrió una pausa, después que el PRI apoyó el proyecto de sumar la Guardia Nacional al Ejército que fue presentado por el gobierno federal.