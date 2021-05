Rodríguez a Ávila: “no se vale hacerse campaña con un parque y dejarlo a medias”

Gilberto Valadez

Faltan más propuestas de aspirantes a los diferentes puestos de elección dentro de las actuales campañas en el estado, consideró Natzielly Rodríguez Calzada, coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso de Aguascalientes.

“Deberíamos de estar proponiendo. Cosa que no he visto por parte de nuestros candidatos; por parte de ningún partido, en realidad”, aseveró en entrevista colectiva.

Rodríguez Calzada también lamentó la actitud del aspirante de Morena a la alcaldía de Aguascalientes, Arturo Ávila Anaya, quien fue exhibido en redes sociales por supuestamente replantar una zona pública; pero que en realidad lo hizo solamente en algunos metros.

“Vamos y queremos resolver la problemática de un parque, pero lo dejamos ni siquiera a la mitad. Entonces eso no se vale, hay que tener propuestas concretas, que resuelvan. No para tomarnos la foto, eso ya no funciona”, recalcó.

En las elecciones locales de junio entrante en Aguascalientes, se renovarán las alcaldías y diputaciones locales.

Hay que señalar que dos días después de que el abanderado del partido guinda, tras ser exhibido en medios de haber dejado a medias el empastamiento del área común regresó y lo cubrió prácticamente al 100 por ciento.