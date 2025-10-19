Rodrigo Paz gana Presidencia de Bolivia 

16 C
Aguascalientes
19 octubre, 2025
Tendencias

Redacción 

La Paz, Bolivia.-  El centroderechista Rodrigo Paz (Partido Demócrata Cristiano, PDC) ha sido elegido como el nuevo Presidente de Bolivia, poniendo fin a un ciclo de casi dos décadas de gobiernos asociados al Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales y Luis Arce.

Con el 97.52% del conteo preliminar escrutado, el populista de centroderecha se impuso con una ventaja contundente, obteniendo el 54.53% de los votos válidamente emitidos. Su rival en la segunda vuelta, el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga, de línea conservadora, se quedó con el 45.47%.

La victoria de Paz marca un quiebre significativo en el panorama político boliviano y regional, consolidando un giro hacia el centro y la derecha en un país que, desde 2006, estuvo gobernado por fuerzas de izquierda.

El nuevo mandatario asumirá el cargo el próximo 8 de noviembre.