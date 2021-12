Redacción

EU.-Chivahermanos se quedan con las ganas de volver a tener en su equipo al Pizarro.

El futbolista mexicano, Rodolfo Pizarro regresa a Monterrey para el torneo Clausura 2022; estuvo esperando una señal por parte de las Chivas de Guadalajara para regresar con el equipo Rojiblanco.

De acuerdo con información presentada por Miami Herald, todo está listo para que Rodolfo Pizarro vuelva a Monterrey en calidad de cedido con una opción de compra dentro de su contrato.

Ansioso por volver

El futbolista mexicano, Rodolfo Pizarro regresa a Monterrey y desde Miami indican que el futbolista está ansioso por volver a jugar en la Liga MX; esto debido a que desea regresar a las convocatorias de la Selección Mexicana y ponerse en el radar de Gerardo ‘Tata’ Martino.

La misma fuente avisa que el salario de 3.35 millones de dólares al año que gana en la MLS servirá al Inter de Miami para pagar las fuertes multas por violar las reglas de la lista en el acuerdo de Blaise Matuidi. Por otro lado, apuntan que nunca logró una conexión en el ataque con el argentino, Gonzalo Higuaín.

Se quedó esperando a Chivas

Por otro lado, establecen desde medios nacionales que Rodolfo Pizarro se quedó esperando por un llamado desde las Chivas de Guadalajara para poder regresar a la institución con la que mostró un gran futbol.

Sin embargo, no existió un acercamiento concreto y por otro lado, en el Guadalajara no estaban dispuestos a igualar el salario que tiene actualmente en el futbol de Estados Unidos. Desde la entidad Rojiblanca no se plantearon la posibilidad de ficharlo bajo esas condiciones, aún cuando llegaría a préstamo.

