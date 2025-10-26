Rodgers y Steelers no pueden con Green Bay en semana 8

Redacción

Los Green Bay Packers lograron una importante victoria al derrotar a los Pittsburgh Steelers con un marcador de 35-25 en el Acrisure Stadium. Con este resultado, los Empacadores mejoran su récord a 5-1-1, consolidando una excelente temporada.

La ofensiva de Green Bay brilló bajo el liderazgo del mariscal de campo Jordan Love, quien tuvo un desempeño estelar. Según reportes, Love superó el nivel de juego que se le ha visto al legendario Aaron Rodgers en temporadas recientes, demostrando madurez y precisión en el campo.

El ataque aéreo y terrestre de los Packers se complementó con un juegazo del ala cerrada Tucker Kraft, quien se destacó como un objetivo clave para Love, sumando yardas cruciales y puntos para el equipo.

La defensiva de Green Bay también fue fundamental en el triunfo. Lograron contener los intentos de la ofensiva de Pittsburgh y generaron turnovers en momentos cruciales, asegurando la ventaja en el marcador y sellando la victoria en un encuentro de alta intensidad.

La victoria sobre un rival siempre complicado como los Steelers permite a los Packers mantenerse en la pelea por los primeros puestos de su conferencia y reafirma a Jordan Love como el presente y futuro de la franquicia.

En otros resultados, Broncos de Denver aplastó 44-24 a los Vaqueros de Dallas, mientras Bucaneros superó 23-3 a los Santos de Nueva Orleans, Delfines de Miami cazó 34-10 a los Falcons de Atlanta, además que Ravens despachó 30-16 a los Osos de Chicago.