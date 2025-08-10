Rodar en bicicleta después de los 50 años ¿Qué tan malo es para las rodillas? 

28 C
Aguascalientes
10 agosto, 2025
De acuerdo a un informe publicado en la revista ‘Medicine & Sciencie in Sports & Excercise’, salir a recorrer en bicicleta para personas mayores de 50, ayuda a mantener la movilidad, mejorar la circulación y fortalecer la musculatura que rodea la rodilla, como el cuádriceps y los isquiotibiales, y actúan como amortiguadores naturales, protegiendo la articulación. 

Dicha investigación, realizada en adultos mayores entre 60 y 80 años, concluía concretamente que quienes habían practicado ciclismo tenían un 17% menos de probabilidades de padecer dolor de rodilla y un 21% menos de desarrollar artrosis con dolor, en comparación con quienes nunca habían pedaleado.

En general, cuanto más a menudo se practique ciclismo, mayor será la probabilidad de tener una mejor salud en las rodillas. Incluso si se padece artritis leve o moderada se puede beneficiar de este deporte, siempre que se ajuste la intensidad y con la postura adecuada. Son tres los beneficios específicos para las rodillas que proporciona el montar en bici:

Salir en bicicleta a partir de los 50, lejos de ser perjudicial para las rodillas, puede ser un gran aliado para la salud, siempre que se realice con la técnica correcta y se tomen unas precauciones básicas. Y para quienes prefieren un entorno controlado, viven en zonas con tráfico intenso o no quieren estar a expensas de las inclemencias meteorológicas, la bicicleta estática es también una excelente alternativa.

Con información de Telecinco.