Rocha Moya suspende celebración del Grito en Sinaloa

Redacción

Culiacán, Sin.- Los tradicionales festejos por las Fiestas Patrias en la capital sinaloense, que incluían la presencia del cantante español Miguel Bosé, quedaron suspendidos, anunció el gobernador Rubén Rocha Moya.

A través de un mensaje grabado y difundido en redes sociales y que fue dedicado “al pueblo de Sinaloa”, el mandatario por Morena argumentó la seguridad de la población en la ciudad capital, que desde hace un año vive asolada por una ola delictiva.

“Como gobernador de Sinaloa, honrando mi deber y responsabilidad, he decidido que este 15 de septiembre la celebración de nuestra independencia se limitará únicamente al acto cívico protocolario con la intervención de los representantes de los poderes del estado y de las fuerzas armadas”, declaró.

Rocha Moya invitó a la población de su entidad a cumplir con los festejos patrios en sus domicilios.

De acuerdo a Proceso, en Sinaloa se han registrado alrededor de 16 personas asesinadas en las últimas 48 horas.

Foto: X.