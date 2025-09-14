19.1 C
Aguascalientes
16 septiembre, 2025
Tendencias

Matan a golpes y puñaladas a hombre en el Cerrito…

No creerás lo que obtendrás si consumes proteína sin ejercitarte

Tres formas en que una IA “amigable” podría ser letal

Balean a 2 jóvenes en Jesús María y los dejan…

Habrá Internet gratuito en el transporte foráneo de Aguascalientes

Septuagenario muere de un infarto al llegar a los festejos…

Desbasto de vacuna BCG alcanza a Aguascalientes 

Confía PRD aprobar ley para sancionar a padres de menores…

Aprueban 2 de cada 10 aspirantes a policía municipal en…

Rastrean en centrales a jóvenes reclutados por el CO en…

Rocha Moya suspende celebración del Grito en Sinaloa

Redacción 

Culiacán, Sin.-  Los tradicionales festejos por las Fiestas Patrias en la capital sinaloense, que incluían la presencia del cantante español Miguel Bosé, quedaron suspendidos, anunció el gobernador Rubén Rocha Moya.

A través de un mensaje grabado y difundido en redes sociales y que fue dedicado “al pueblo de Sinaloa”, el mandatario por Morena argumentó la seguridad de la población en la ciudad capital, que desde hace un año vive asolada por una ola delictiva.

“Como gobernador de Sinaloa, honrando mi deber y responsabilidad, he decidido que este 15 de septiembre la celebración de nuestra independencia se limitará únicamente al acto cívico protocolario con la intervención de los representantes de los poderes del estado y de las fuerzas armadas”, declaró.

Rocha Moya invitó a la población de su entidad a cumplir con los festejos patrios en sus domicilios.

De acuerdo a Proceso, en Sinaloa se han registrado alrededor de 16 personas asesinadas en las últimas 48 horas.

Foto: X.