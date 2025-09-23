19 C
 Roca Rey y Luis David encabezan festejos taurinos en otoño en Aguascalientes

 Gilberto Valadez

 Aguascalientes, Ags.- Cinco  carteles taurinos  en las dos plazas locales conforman el programa para octubre y noviembre con motivo del 450 aniversario de la ciudad y el Festival de las Calaveras.

 Destaca la corrida del sábado 22 de noviembre en la Plaza Monumental, para celebrar el 51 aniversario de su apertura, reuniendo a los diestros Andrés Roca Rey y el aguascalentense Luis David, además de la alternativa para Bruno Aloi, enfrentando a seis toros de Villa Carmela.

 El programa de festejos taurinos iniciará desde el sábado 18 de octubre con la corrida del 450 aniversario de la ciudad de Aguascalientes, en donde Talavante, Héctor Gutiérrez y Diego San Román enfrentarán a seis de Santa Bárbara.

 El sábado 1 de noviembre será el festival en beneficio de la Academia Taurina de Aguascalientes, con Emiliano Gamero, Borja Jiménez, Jesús Enrique Colombo, Miguel Aguilar, Marco Pérez y el regreso de Luis Fernando Sánchez, reuniendo a bureles de diversas ganaderías.

 Mientras que al día siguiente sería la Corrida del Festival de las Calaveras, saltando al ruedo Emilio de Justo, Diego Sánchez y Arturo Gilio, lidiando seis de Las Huertas.

 Asimismo se confirmó una novillada en honor al Cristo negro del templo del Encino, para el domingo 16 de noviembre, en la Plaza San Marcos, donde César Ruiz, Andrés García y Jesús Sosa afrontarán a seis de Palma del Río.

 A nombre de la ciudad, el alcalde Leonardo Montañez resaltó la tradición taurina de Aguascalientes.

 Por su parte, el secretario de Turismo Mauricio González destacó la celebración de estos festejos, “pues a nivel nacional a muchas personas les sigue gustando las corridas de toros y es gente que va a venir a Aguascalientes”.

 La presentación se llevó a cabo en el coso de la Plaza Monumental, con la asistencia de funcionarios estatales, ganaderos y personalidades locales, además de aficionados.