Robot aprende a voltear un huevo viendo un video 

EU.-Para quienes pensaban que los robots solo servían para armar autos o llevar paquetes, se sorprenderán al saber que un robot aprendió a voltear un huevo en una sartén simplemente mirando un video tal como los humanos aprenden a hacer muchas cosas.

Y es que este robot, sin recibir algún tipo de programación específica, sin sensores de última generación, y sin que un humano le tenga que decir exactamente qué hacer solo siguió las instrucciones del video para aprender una nueva habilidad.

Este avance, digno de película de ciencia ficción, fue desarrollado por investigadores de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign en colaboración con Columbia University. Y más allá de la escena culinaria, lo que lograron marca un cambio de paradigma en la forma en que los robots pueden aprender.

El truco detrás de este avance se llama Tool-as-Interface (“herramienta como interfaz”), que, en lugar de enfocarse en copiar los movimientos humanos, el robot observa lo que hace la herramienta: cómo se mueve la sartén, cómo golpea el martillo, cómo se equilibra una botella.

Así, no importa si el robot tiene tres dedos, una pinza o un brazo completamente distinto al humano. Lo único que importa es lo que pasa con el objeto en cuestión.

Para entrenar al robot no hizo falta un laboratorio del futuro, bastó con grabar videos desde dos ángulos. Con eso, los investigadores reconstruyeron la escena en 3D y eliminaron al humano del video, dejando solo la herramienta en acción.

Clavar un clavo (¡sin errar ni una vez!)

Sacar albóndigas con una cuchara

Equilibrar una botella de vino

¡Y sí, voltear un huevo en el aire como un chef profesional!

Todo eso sin necesidad de equipos carísimos, el sistema incluso resistió temblores de cámara y objetos en movimiento.

Los investigadores sueñan con un futuro en el que cualquier robot pueda aprender mirando videos caseros.

Este tipo de avances nos acercan a una robótica más humana más parecida a las personas. Ya no se trata de construir máquinas rígidas, sino de crear asistentes que observan, interpretan y actúan.

Con información de Excélsior