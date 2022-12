Robos azotan a vecinos de Corral de Barrancos en Jesús María por falta de policía

Denuncia Ciudadadan

Jesús María, Ags.- En las dos últimas semanas los amantes de lo ajeno se han dado vuelo en la colonia Corral de Barrancos en esta cabecera municipal, luego de que al notar que la policía no hace acto de presencia están “pegándole” a los vecinos que ya están hartos de tanta inseguridad e impunidad con la que se mueven los rateros.

“Nos han abierto los carros, se meten a nuestras casas y ya estamos hasta la madre, queremos que el alcalde, Antonio Arámbula nos mande patrullas seguido porque aquí nomás nunca se ven”, dijo Ernesto vecino de esta zona habitacional.

En un sentido parecido se refirió Guadalupe “Yo tengo un año viviendo aquí y me creerá que no he visto una sola patrulla en todo este tiempo”.

Otro vecino expresó “Cada rato se meten a las casas aprovechando que la gente sale a trabajar, exigimos que vengan policías a darse sus vueltas en la noche porque ya no soportamos tanto robo”.

Igualmente han denunciado que al abrir las cajuelas de los coches que están afuera de sus viviendas les han robado sillas de ruedas, patines del diablo eléctricos conocidos como “scooters” que sin el cargador no les sirve, pero de todos modos se llevan sus pertenencias.