Robin NO aparecerá en The Batman II 

Redacción

De cara al inicio del rodaje de la segunda cinta de The Batman, comenzaron las especulaciones en torno a la eventual aparición de Robin: uno de los personajes clásicos en la historia del encapotado.

Sin embargo, James Gunn, quien encabeza la dirección de DC Studios, y ha supervisado el libreto de la cinta, descartó estas filtraciones que empezaron a sonar. Tanto en redes sociales como en cuentas de insiders.

“Amigos, por favor, dejen de creer estas tonterías. Apenas seis de nosotros hemos leído el guion. Nadie sabe nada de The Batman 2”, publicó Gunn, a través de su cuenta en la red social X.

El también director de la última producción de ‘Superman’ no brindó detalles en cuanto a nuevos personajes que se sumarían a la trama que nuevamente protagonizará Robert Pattinson.

Robin ha sido encarnado en cine por Burt Ward, en la película de Batman de 1966, así como por Chris O’Donell, en las cintas de ‘Batman Eternamente’, así como ‘Batman y Robin’, de los años noventa. Además de una encarnación -sin disfraz- realizada por Joseph Gordon-Levitt en ‘Batman: el caballero de la noche asciende’, de 2012.

El inicio para el rodaje de ‘The Batman 2’ está programado para la primera mitad de 2026 y su estreno será en 2027.

Foto: Warner.