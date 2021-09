Roberto Romano vuelve a traicionar a Alicia Machado con Kimberly Flores

Redacción

Ciudad de México.- Roberto Romano volvió a traicionar a Alicia Machado dentro de “La Casa de los Famosos”, y prefirió seguir con su coqueteo con la esposa del cantante Edwin Luna, Kimberly Flores.

En una ocasión, Romano fue captado en repetidas ocasiones con Kimberly, pese a que le había jurado lealtad incondicional a Alicia Machado.

Pese a esa promesa, Roberto sorprendió a los seguidores del concurso tras revelar con quién compartiría la lujosa suite de su mansión, en la cual todos están viviendo.

Todos pensaron que Roberto invitaría a Alicia a la suite esa noche, ya que estaban muy acaramelados; incluso, hasta la producción publicó que también creyeron que el hombre terminaría lo que había empezado, pero no fue así y cada quien para su camita.

Además, el actor fue captado por las cámaras ocultas fisgoneando a Cristina Eustace y a Kimberly Flores y sin que ellas le preguntaran algo, decidió sacar a relucir su buena moral y comportamiento.

El famoso les confesó que él no había atenido relaciones sexuales con ninguna de las integrantes de la casa y que tampoco lo haría, aunque terminó por reconocer que no lo haría si no es con protección, nada más.

Los internautas se han dividido en opiniones sobre los actor del famoso, ya que hay quienes aseguran que todo se trata de una coartada, hay quienes aseguran que es una mala persona y muy traicionero.

Con información de TV Notas