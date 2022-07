Roberto Palazuelos informó que Andrés García fue hospitalizado

Redacción

Ciudad de México.-El pasado 5 de julio el mundo del espectáculo nacional quedó consternado tras algunas imágenes del primer actor nacido en República Dominicana y radicado en México hace más de 40 años, Andrés García con un semblante decaído. Tras la noticia, diversas personalidades de la farándula se pronunciaron para desearle una pronta recuperación, tal fue el caso de su íntimo amigo, Roberto Palazuelos.

Fue durante la más reciente edición del matutino, Hoy donde el también conocido como El Diamante Negro se pronunció sobre las imágenes que fueron emitidas por medio de su canal oficial de YouTube y donde, además, informó que el primer actor de 81 años había ingresado a un nosocomio derivado a la fuerte caída que sufrió.

“Fíjate que no he podio hablar con él, me enteré de que acaba de entrar al hospital. Estoy un poco distanciado con él, pero espero arreglar esto pronto porque no puedo permitir que una tontería me separe de una persona que ha sido tan importante en mi vida y a la que le tengo tanto aprecio y respeto”, subrayó el también famoso litigante. (Foto: captura de pantalla/YouTube Andrés García)

El reconocido intérprete mexicano de 55 años detalló que Leonardo García, fue quien le informó del ingreso de su padre a un hospital: “No tengo idea, recibí una llamada de Leonardo ese rato y ahorita voy a ver qué está pasando”, confesó.

Asimismo, tras los fuertes anuncios por parte de Andrés García quien en el video colocó “se acerca el final de la última leyenda del cine mexicano”, el también empresario resaltó que en cuanto pueda visitarlo para tratar de limar asperezas con su colega lo hará: “El cariño siempre va a estar”, dijo.

Para finalizar, el también empresario puso un ejemplo de un amigo quien hace poco perdió la vida y con el cual no pudo saldar cuentas, por lo que no quiere que le suceda lo mismo con el protagonista de Pedro Navaja: “Yo le recomiendo a toda la gente que siempre hablen porque no sabemos hasta cuando nos volvamos a ver”, concluyó. (Foto: captura de pantalla/YouTube Andrés García)

Desde finales del 2021 trascendió a la prensa que la amistad entre Andrés García y Roberto Palazuelos se había fragmentado, derivado a unas contradicciones entre ambos con relación al testamento del primer actor dominicano.

Sin embargo, no fue hasta diciembre del 2021 cuando el propio Diamante Negro explicó los motivos de esta ruptura que tiene detrás una amistad de poco más de 30 años en el mundo del espectáculo nacional y la cual ha permitido verlos juntos en múltiples ocasiones.

Cabe recordar que, de igual forma fue para una entrevista para el programa Hoy, donde Roberto Palazuelos detalló que Andrés García se molestó con él debido a que siente que es muy sobreprotector con él y, donde indicó que sus compromisos laborales no le permitían frecuentarse tanto. Foto: Captura de YouTube/Ventaneando

“Es que yo no tengo ningún problema con Andrés. Supe que se había molestado porque siente que lo sobreprotejo, pero es que yo lo quiero mucho y con la gente que quiero así soy. Pero entonces mejor me abrí un ratito; yo estoy demasiado ocupado ahorita y pues no tengo tiempo para andar en chismes o en cosas desagradables”, comentó para las cámaras de Hoy.

Entre dimes y diretes, García quiso dar punto final a la controversia en una entrevista con Ventaneando, cuando explicó que los únicos que podrían ejercer algún derecho en sus bienes es él y Andrés, el hijo de Margarita y suyo: “Ya no me gusta el tono que está usando Roberto, como si yo fuera un viejito que ya está a punto de morir, ¡no hombre!, me sobran pantalones y fuerzas”, dijo en su momento.

Con información de Infobae