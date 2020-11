Roberto Palazuelos alista su retiro de las pantallas

Redacción

Ciudad de México.-Polémico actor ya planea su retirada de las pantallas.

A sus 53 años, Roberto Palazuelos ya piensa en el retiro; y es que aunque todavía le faltan por hacer algunos proyectos, el actor cree estar viviendo sus últimos años dentro del mundo del espectáculo: ”Tal vez esté viviendo mis últimos años en mi carrera y ya más bien para girar a algo más serio, como sería la política y también dedicarme un poco a viajar y hacer mis cosas”, dijo en entrevista para un periódico de circulación nacional. Palazuelos no quiere ser como muchas estrellas que, a pesar de su avanzada edad siguen trabajando; pues prefiere ser recordado en sus mejores épocas: ”Yo quiero retirarme como un campeón, no quiero retirarme cuando me vean todo viejo en la televisión”, añadió. Sin embargo, y pese a negarse a que lo vean con algunas arrugas y el cabello lleno de canas, aseguró que no tiene miedo a envejecer, incluso reveló que planea hacerlo con mucha dignidad: ”Yo creo que envejecer es parte de la vida y hay que tomarlo como debe de ser, me siento muy bien y lo tengo muy asimilado; creo que yo voy a envejecer con dignidad”, señala. © IG @robertopalazuelosbadeaux | Tras retirarse de la actuación planea incursionar en temas más serios… IG @robertopalazuelosbadeaux | Tras retirarse de la actuación planea incursionar en temas más serios.

Pero mientras su momento de decir adiós llega, ‘El diamante negro’ actualmente se encuentra participando en la serie de Televisa, ’40 y 20’, donde comparte créditos con quien fuera uno de sus mejores amigos, ‘El Burro Van Rankin’; y con la cual pretende llevar un poco de alegría a los mexicanos en estos momentos tan difíciles. ”En momentos difíciles de la vida, del Covid-19 y esas cosas, hacer reír es muy bonito, llevar entretenimiento a la gente es algo que yo disfruto mucho pero sí siento que estoy ya en las últimas de mi carrera y estoy consciente”, confesó.

Con información de TVNotas