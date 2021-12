Roberto Palazuelos admite que fue adicto a las drogas

Redacción

Ciudad de México.-Famoso revela de sus adicciones a las drogas.

Durante el programa “SNSerio”, Roberto Palazuelos habló sobre el momento en el que la adicción a las drogas lo hizo perder su trabajo.

Palazuelos recordó que en la telenovela “Dos mujeres un camino”, él ya presentaba un problema de adicción.

“Estábamos ahí (en la telenovela), pero yo ya traía un pequeño vicio. Ya había probado la cocaína , estaba creciente, creciente, todavía no grave, pero creciente. Estoy ahí y se me acaba (la droga), estaba en una locación del Ajusco, in location, y de repente digo: ‘Voy a comprar en lo que es corte a comer’, pero curiosamente era ese día la primera vez que Michael Jackson se presentaba en el Estadio Azteca en México … Fui, la consigo y cuando vengo de regreso me agarra el tráfico, ya no llego al llamado, se ponen como locos y todo por esa porquería”, comentó.

El actor señaló, luego de no llegar al llamado, fue despedido del proyecto, sin embargo, no lo vetaron de la empresa.

“Llego y me dice (Emilio) Larrosa: ‘Estás abusando de mi amistad, de la estrella en la que te convertiste, te tienes que dar cuenta que en este negocio nada es indispensable más que el vestuario. Estás despedido’, le digo: ‘Oiga, don Emilio, sí yo soy’, (le respondió): ‘Tú eres nada, estás despedido‘. Y me corren, gracias a Dios no me vetó la empresa, pero me hicieron a un lado, me bajaron los humos, ahí es cuando empieza la carrera de Sergio Sendel”, finalizó.

Con información de Telediario