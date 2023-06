Robert De Niro ve lejos su retiro

Redacción

Señalado como uno de los mejores actores de su generación, Robert De Niro continúa disfrutando el mismo nivel de estrellato, cuando está por cumplir 80 años (17 de agosto). Habiendo recibido el premio Cinemacon Verité por su extraordinaria carrera, la palabra “retiro” no parece estar en su vocabulario: después de terminar en Argentina el rodaje de la serie Nada, antes de fin de año estrena nada menos que tres películas diferentes. Desde el buen humor de la próxima About Your Father y Ezra, hasta el drama de Martin Scorsese Killers of the Flower Moon, con Leonardo DiCaprio. Y para alguien que lo vimos crecer desde una pantalla grande de cine, se suma ahora al debate de la guerra entre las plataformas de streaming y las salas de cine, al mismo tiempo que se presta a restaurar ‘jóvenes’ clásicos como Toro salvaje.

En Internet Movie Database llegué a contar más de 135 producciones de cine que llevan su nombre como actor. En ese sentido, ¿Aprecia que la gente pueda seguir viendo sus éxitos desde una plataforma de streaming o prefiere ver cine en un cine?

No sé si sea tan bueno verme en una pantalla grande… A mi edad, cuanto más viejo me pongo, mejor me veo en las pantallas del tamaño de una postal (risas). Ver mis películas en un reloj le quita años a mi vida, pero desafortunadamente, disminuye también el drama y debilita el sentido del humor de una comedia, arruina la experiencia del cine.

Fuera de broma entonces, en la guerra de las plataformas de streaming y la sala de cine, ¿Prefiere el cine?

Para mí, el cine se disfruta en una pantalla grande, con una experiencia en comunidad.

PUBLICIDAD

¿Cómo recuerda hoy las primeras épocas en que usted solía ir al cine, antes de convertirse en actor?

Me acuerdo de tanto cine que solía ver en salas gigantes por todo Nueva York, como el Roxy o Radio City con doble función. Pasaban noticias en el intermedio. Y había también una banda de salas de cine en la Calle 42 entre las Avenidas 8 y 9. Ahí iba los sábados por la mañana cuando apenas era un niño, donde ofrecían un cine muy gracioso con el Gordo y el Flaco, Laurel & Hardy; pasé muchos sábados ahí por la mañana. Cuando era más jovencito, me llevaba mi padre y a veces le mentía a mi madre para escaparme con algunos amigos o me iba sólo.

¿Las salas de cine también eran mucho más grandes que hoy?

El Roxy tenía seis mil butacas. Radio City tenía todavía más. Imagínate ver cine con más de cinco mil personas que hoy sería como un multiplex de 250 salas.

¿Qué títulos de aquella época recuerda hoy con cariño?

Me acuerdo de Cecil B. DeMille con El mejor show en la tierra, en el Radio City. Vi Rebelde sin causa y North By Northwest, Ben Bur, Spartacus, Lawrence de Arabia, La laguna azul y Abbott & Costello. Y no puedo olvidarme de haber visto a Bela Lugosi contra el gorila de Brooklyn cuando Bela Lugosi subió en persona al escenario. Siempre es emocionante ver cine. Es una experiencia que no se vuelve vieja.

¿Y qué opina del cine actual?

Estoy muy agradecido del cine de buen gusto en la época de los premios. Y está surgiendo un buen nivel de cine popular también, la gente está volviendo a los cines. Pero es un momento difícil, a decir verdad, porque vivimos un momento de muchas falsedades como si Ucrania no existiera si no fuera parte de Rusia o la elección que Trump dice que ganó en 2020. Todas estas mentiras enormes que animan a miles de personas. Con aquel que no pienso nombrar (Trump) que se esconde de la quinta enmienda, en comparación de los personajes que en cine suelen esconderse detrás de mí. Cualquiera puede mentir aunque otra grabación lo contradiga.

Y cuando hoy le toca recrear en el cine otros hechos reales que tampoco hablan tan bien de la historia de Estados Unidos, como la masacre indígena de los años 20 en Killers of the Flower Moon donde su personaje es el poderoso William K. Hale, ¿Qué tanto tuvo que ver él en los asesinatos de los indígenas para quedarse con los derechos del petróleo?

Bueno, yo no entiendo mucho a mi personaje, alguien que necesita carisma para ganarse a la gente, para traicionarlos después, a su manera. Yo sólo puedo tratar de interpretar su sinceridad, aunque después los traicione a todos.

¿Se puede comparar con algún evento de la actualidad?

Supongo que desde George Floyd, hoy estamos más atentos al racismo sistemático. Y es lo que pasaba en aquel entonces, aunque nunca lo sabíamos, como las masacres de negros en Wall Street. Tenemos que mantener los ojos bien abiertos, hoy, porque sigue pasando con la persona que no quiero nombrar, aunque todos lo sabemos. Es un estúpido. Ahora mismo estoy leyendo un libro sobre los nazis que trataban de escapar a Sudamérica escondiéndose en Roma; es fascinante. Tenemos que tener los ojos abiertos porque estamos dejando pasar cosas que no deberían suceder.

Martin Scorsese contó que a pesar de haber trabajado juntos tantas veces, es la primera vez que lo dirige a usted y a Leonardo DiCaprio juntos. ¿Cómo fueron esas primeras charlas?

Trabajamos juntos desde el principio y yo leí también el libro original hasta que Leo DiCaprio me dijo que la íbamos a filmar de una forma diferente, enfocados en la relación de mi personaje con el de Leo, que tiene mucho más sentido. Y me gustó la idea. No queríamos que el bueno de la película llegara para ganar… eso ya lo vimos muchas veces. Es la parte buena del FBI y es válido, pero hay mucho más detrás para contar.

¿Y la nueva comedia About My Father?

En About My Father yo soy el padre de Sebastian Maniscalo, quien también escribió el guion de la historia. Es muy buen escritor, muy buen actor y muy buen hijo. Y esa película también se estrena en una sala de cine.

¿Es verdad que también con Martin Scorsese restauraron en 4K la película que filmaron juntos, Toro salvaje?

Sí, sí. En 4K, aunque sigue siendo en blanco y negro.

¿Cómo había surgido la idea de filmar en blanco y negro, otra historia real del estilo de Rocky, como Toro salvaje?

Yo estaba filmando con Bertolucci en Italia cuando el autor me contactó para que leyera el libro. Así empezó todo.

¿Es verdad que usted convenció a Martin Scorsese para filmarla?

Es cierto. No podía imaginar a otro director para firmarla. Ya habíamos trabajado juntos en Taxi Driver y otra

película, hasta que me fui a Italia y a lo mejor hice algo más… El francotirador.

¿Es cierto que jamás hubieran filmado Rocky II si no hubieran hecho Toro salvaje?

Sí, porque el mismo productor había hecho Rocky y en el estudio me estaban buscando a mí y al productor para filmar Rocky II. Y aprovechamos el interés para filmar Toro salvaje, porque el productor dijo que no filmaría Rocky II si no hacíamos Toro salvaje. Y en el estudio terminaron aceptando por obligación.

¿Y terminó ganando un Oscar como Mejor Actor?

Sí, fue uno de los mejores momentos de mi carrera, además de haber trabajado tantas veces con Marty Scorsese.

¿Qué lo lleva a volver a trabajar con Martin Scorsese una y otra vez?

Siento que cada una de las producciones de cine que filmamos juntos fueron todas muy especiales y tenemos una relación muy especial. Una relación de creatividad que me hace sentir muy afortunado por haberlo tenido tantas veces a mi lado. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y por eso, me considero una persona de suerte.

Con información de Excelsior