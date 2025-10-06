Roban residencias en Aguascalientes; se llevan más de 2 mdp

Oscar Salado

Aguascalientes, Ags-. Una banda de delincuentes perpetró dos robos millonarios en un coto residencial situado al sur poniente de la capital.

Los hechos se verificaron al filo de las 5 de la tarde de este domingo; cuando personal de una empresa de seguridad privada reportó que en una vivienda ubicada en Paseos de San Agustín, en Canteras de San Agustín, las alarmas se habían activado y varias personas estaban sacando artículos de la propiedad.

Simultáneamente a los pocos minutos en una segunda vivienda se alertó que en la calle Convento de San José en el mismo coto, los ladrones ingresaron para saquear el domicilio.

Testigos señalaron que los presuntos responsables huyeron a bordo de una camioneta Volkswagen Tiguan, sin que hasta el momento se tengan mayores detalles de los presuntos responsables.

El jugoso botín:

Los dueños de la primera casa reportaron a las autoridades la falta de 1 millón 900 mil pesos en efectivo y aproximadamente 300 mil pesos en joyas, mientras que en la segunda residencia de la calle Convento de San José sustrajeron 500 mil pesos en efectivo.

Los hampones lograron ingresar a los dos inmuebles tras forzar las chapas de las puertas.

Cabe resaltar que en el momento de los atracos los moradores no se encontraban en las viviendas.

Finalmente, agentes de Investigación de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento de ambos casos.