Roban en el funeral de Polo Polo

Redacción

El 24 de enero se realizó el último adiós al comediante Polo Polo en una reconocida funeraria de la Ciudad de México, al igual que se llevó a cabo una misa por su eterno descanso.

No obstante, en redes sociales se inició tremendo revuelo cuando un fotoperiodista denunció que había sufrido un robo en pleno funeral.

En el material que dio a conocer a través de Twitter, se puede ver al sujeto que se hizo pasar por otro miembro más de la prensa para quitarle su equipo fotográfico con el que se encontraba trabajando, por lo que el afectado solicitó ayuda para dar con el responsable.

Luego de que el robo se reportara en redes sociales, platicamos con Alejandro, quien nos comentó que ya hizo la denuncia pertinente.

El fotoperiodista nos contó cómo ocurrió el robo en pleno funeral del comediante, “estaba cubriendo el funeral de Polo Polo el día de ayer, dejé mi mochila para tomar unas fotos panorámicas y grabar un video; al terminar de hacer esto, me percaté que mi mochila ya no estaba… varios compañeros de prensa vieron a la persona que me la robó cuando salía de la capilla”.

“La verdad nunca pensé que durante una misa de cuerpo presente, dentro de la capilla, se metieran a robar. El tipo se hizo pasar como prensa y me dicen mis colegas que llegó junto con ellos pero que pensaron que era algún familiar”, agregó.

Alejandro comentó que trató de pedir ayuda en el lugar solicitando los videos de la funeraria, sin embargo no pudo ser posible pues únicamente las autoridades podrían acceder al material, por lo que se trasladó al Ministerio Público para denunciar el robo del que fue víctima, “acudí al MP para levantar la denuncia correspondiente, me dieron un un citatorio para ratificar”, indicó.

En los próximos días se podrá saber si las autoridades logran atrapar al ladrón del que ya circulan fotografías en redes sociales para que puedan identificarlo.

Con información de TvNotas