Roban casa del migrante en Aguascalientes

Denuncia Ciudadana

Aguascalientes, Ags.-Denuncian robo a la Casa del Migrante en Aguascalientes, por parte de un sujeto que vivía dentro del mismo inmueble y que apoyaba en las labores de mantenimiento.

Texto integro de quien denuncia:

LA “CASA MIGRANTE XICO CAMINO A LA VIDA” UBICADA EN EL BARRIO DE GUADALUPE EN LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES, MÉXICO UN PROYECTO DONDE HE ENTREGADO MI TIEMPO Y MI CORAZÓN HA SIDO SAQUEADA, ROBADA CON ALEVOSÍA, VENTAJA Y MUCHA MALDAD”. POR UN TIPEJO DE NOMBRE CÉSAR MIRANDA Cuate Pagaza Tercero (así aparece en Facebook), UNA LACRA QUE CONSIDERÉ UN AMIGO, LA PERSONA QUE LE BRINDÉ MI CONFIANZA, UN TECHO, ALIMENTACIÓN Y LA OPORTUNIDAD DE APOYAR EN LAS LABORES DE CASA MIGRANTE, DESPUÉS DE MES Y MEDIO SE GANÓ MI CONFIANZA Y RESPETO, PERO OH DECEPCIÓN.

EL TIPO SE DICE LLAMAR CÉSAR MIRANDA DE 38 AÑOS, ORIGINARIO DE TIJUANA Y DICE QUE VIVÍA EN GUADALAJARA ANTES DE LLEGAR A AGUASCALIENTES, SE DEDICA A COCINAR Y A ROBAR.

SIN TENER LLAVE DE MI OFICINA, ABRIÓ A LA FUERZA CON UN CUCHILLO LA PUERTA Y LA DE MI RECÁMARA TAMBIÉN.

EL MOTÍN:

1 PANTALLA 32 ” MARCA LG.

1 PANTALLA 40″ .

3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO NUEVAS MARCA HP.

1 BOCINA GRANDE COLOR NEGRO CON BLUETOOTH QUE ERA PROPIEDAD DE MI TÍO Xicotencatl Cardona FUNDADOR DE CASA MIGRANTE. (QEPD).

MI LAP TOP PERSONAL TOUCH MARCA ACER CON INFORMACIÓN DE MI TRABAJO ACADÉMICO DE 5 AÑOS ATRÁS.

3,400 PESOS EN EFECTIVO.

SI MI PROPÓSITO ES SERVIR Y APOYAR A LOS MIGRANTES, NO COMPRENDO PORQUÉ ALGUNAS PERSONAS PAGAN DE ESTA MANERA.

SI LO VEN POR FAVOR DEN AVISO A LAS AUTORIDADES, YA HE LEVANTADO LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE ANTE LA FISCALÍA.

¡ EL HURTO OCURRIÓ ALREDEDOR DE LAS 3:20 PM!, VE EL VÍDEO Y COMPARTE.

P.D. TAL VEZ HUYÓ A MONTERREY, SAN LUIS POTOSÍ O CIUDADES ALEDAÑAS A AGUASCALIENTES.

FAVOR DE COMPARTIR Y SI TE PIDE ASILO NO LO RECIBAS ES R@TA.