Roban 180 kilos de cocaína en Baja California, sospechan de policías

Tijuana, BC.- Policías de esta ciudad fronteriza se encuentran siendo investigados debido al presunto robo de paquetes de sustancia ilegal conocida como cocaína. Representando alrededor de 180 kilogramos.

Lo anterior después de que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió la carpeta de investigación FED/BC/TIJ/0002996/2025 para indagar el suceso que habría sido cometido por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana.

Los sucesos ocurrieron el pasado 4 de octubre, después que una cámara de videovigilancia de la calle California, en Ojo de Agua, grabó a participantes que usaron vehículos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California.

En una carta a la opinión pública, los integrantes de la Fuerza Estatal de Seguridad que son investigados denunciaron “irregularidades cometidas” en la investigación de la FGR. Los agentes investigados dicen que “el único vehículo marca KIA color blanco dentro de la corporación pertenece a la Coordinación Interinstitucional y Relaciones Internacionales, conocida como Enlace Internacional, bajo responsabilidad de un mando militar”.

A su vez, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California solicitaron de manera abierta la intervención de Omar García Harfuch, secretario federal de Seguridad.

Con información de La Jornada

