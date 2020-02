Río San Pedro continúa siendo tiradero de desechos

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Continúa siendo el río San Pedro un tiradero de desechos domésticos, reconoció el Secretario de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA), Julio César Medina.

Aseguró que si bien no se han encontrado con descargas de residuos industriales, lo que mayormente se localiza es el tiradero de escombros, basura doméstica, llantas y plásticos.

-¿Industrias siguen contaminando?

-Afortunadamente residuos industriales ya no hemos encontrado, y es más que nada producto de materiales de construcción y residuos domésticos.

Tan solo en cinco limpiezas que se hicieron en conjunto entre varias dependencias estatales y vecinos en distintos tramos del río durante enero, se recolectaron alrededor de 25 toneladas de basura.

“Si bien estamos haciendo las limpiezas, lo que queremos es que no se vuelvan a tirar desechos, y aunque lo cierto es que se han disminuido estas cantidades de residuos por una mayor conciencia de las personas, el problema con estos tiraderos sigue persistiendo”