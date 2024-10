Rinde Leo Montañez su Tercer Informe al frente del Municipio de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En su Tercer Informe de Actividades al frente de la Presidencia Municipal de Aguascalientes, Leo Montañez, presentó a la ciudadanía resultados claros y contundentes logrados durante tres años de intenso trabajo y compromiso con las familias.

En Sesión Solemne de Cabildo y en presencia de la gobernadora constitucional del Estado, Tere Jiménez, de la magistrada María de los Ángeles Viguerías Guzmán en representación del titular del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado y de la diputada presidenta de la Mesa Directiva de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado, Nancy Gutiérrez Ruvalcaba, Leo Montañez recalcó que seguirá conjuntando esfuerzos con los distintos órdenes gubernamentales para que Aguascalientes, además de la tierra de la gente buena, siga siendo la ciudad privilegiada de la que todos se sientan orgullosos y de las mejores ciudades para vivir.

“Tres años de un gobierno honrado, como me enseñó mi padre, que nos ha permitido contar con un gran equipamiento. Son tres años de trabajar intensamente, pero no solamente de trabajar, sino de dejar huella, de no pasar sin ser sentidos, de eso se tratan estos tres años, de trabajar por la ciudad que amo, donde vive mi familia, donde viven mis hijos; es una realidad que ustedes sientan felicidad y que se sientan orgullosos de vivir en Aguascalientes”, resaltó Leo Montañez.

Durante tres años se superaron grandes retos en los cinco ejes del Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024: Municipio Seguro, Solidario, Sostenible, Saludable y Sobresaliente, entre los que destaca el asumir la responsabilidad de terminar, y con el apoyo de la gobernadora y el Congreso del Estado, 30 años de concesión y regresar a las familias de Aguascalientes los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; se construyeron tres mega tanques de vidrio al acero fusionado y 14 pozos en diferentes puntos de la ciudad.

A casi un año de la creación del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), ahora los pagos de la ciudadanía por el servicio se reinvierten en obras, en más y mejor infraestructura; este organismo ha invertido más de 100 millones de pesos en más de 100 proyectos como la rehabilitación de casi 5 kilómetros de drenaje; se han reparado más de 28 mil fugas, más del doble de lo que anteriormente se hacía, con lo que se ha evitado el desperdicio de 11 millones de litros de agua y se han hecho más de 13 mil desazolves.

La salud emocional de la población es un tema prioritario, en su segundo aniversario el primer Instituto Municipal de Salud Mental reporta más de 38 mil personas atendidas, entre ellas 11 mil niñas y niños. Se amplió el horario de atención en los cuatro Centros de Infancia Feliz y se habilitó una línea adicional 449 910 10 97 de telepsicoterapia para seguir dando atención gratuita las 24 horas, todo el año.

Otro de los compromisos ciudadanos cumplidos corresponde a la construcción del Primer Hospital Veterinario Municipal en Aguascalientes; además se adquirió y se dotó con equipo de vanguardia el Quirófano Móvil, acciones en las que se invirtieron más de 13 millones de pesos, beneficiando con atención y servicios como esterilización y vacunación a mil perritos y gatitos.

Leo Montañez recalcó que la seguridad de las familias es uno de los temas prioritarios en la agenda de trabajo, por ello se invirtieron más de 280 millones de pesos en equipamiento para la Policía Municipal como: patrullas, motocicletas, grúas, uniformes, un autobús y cámaras de solapa, entre otros.

Además, se incorporaron 131 nuevos policías. Aguascalientes es el primer municipio en el país que cuenta con un Instituto Superior en Seguridad Pública acreditado a nivel nacional como instancia capacitadora, lo que significa que puede formar a policías provenientes de cualquier parte del país y cuenta con la carrera en Técnico Superior Universitario en Policía Preventiva.

Para que más niñas, niños y jóvenes aprovechen su tiempo libre en actividades sanas y productivas, se invirtieron 98 millones de pesos en la construcción de ocho modernas canchas de pasto sintético, así como en ocho nuevos parques y la rehabilitación de 22 más en fraccionamientos, colonias y comunidades como Miradores, Valle de los Cactus, Villa Sur, Ojocaliente I, VNSA sectores Encino y Guadalupe, Laureles, Pocitos y San Antonio de Peñuelas.

Se invirtieron cerca de 35 millones de pesos en equipamiento y vehículos para la Coordinación de Protección Civil como motobombas, ambulancias y equipo de rescate; se rehabilitó la subestación norte y se construye una nueva subestación en Villas de Nuestra Señora de la Asunción para salvar más vidas, al reducir los tiempos de respuesta de alrededor de 200 reportes que se reciben diariamente.

Asimismo, con una inversión de 270 millones de pesos se renovó casi el 70 por ciento de la maquinaria para Servicios Públicos; se adquirieron nuevos camiones compactadores, barredoras, pipas para riego, camiones de volteo, grúas para alumbrado público y tractocamiones. Aguascalientes obtuvo nuevamente el reconocimiento internacional Escoba de Platino, al destacarse como una de las ciudades más limpias de Latinoamérica.

Se implementaron 36 pasos seguros en diferentes puntos de la ciudad con más de 500 luminarias led para que la ciudadanía cuente con caminos mejor iluminados.

Gracias a la implementación del programa “Lunes, Día de Basura que no es Basura”, se ha logrado disminuir hasta en 40 toneladas semanales los residuos sólidos reciclables que ingresan al relleno sanitario San Nicolás, el cual se certificó por tercer año consecutivo por cumplir y operar en apego a los requisitos ambientales.

Por primera vez en la historia del municipio se implementó el programa de Servicio Comunitario en el que han participado más de 25 personas que han decidido realizar labores de limpieza principalmente en espacios públicos como camellones, bajo puentes, avenidas y terrenos para cubrir alguna falta administrativa.

Como parte del programa de obra pública, se invirtieron 510 millones de pesos en la rehabilitación de más de 420 mil metros cuadrados de vialidades, extensión que equivale a 90 canchas de futbol soccer profesional. Se han intervenido con concreto hidráulico y asfalto calles y avenidas como: Mariano Hidalgo, Juan Pablo II, Lluvia y Banderilla en el Riego, avenida de los Maestros, Convención de 1914 Poniente, José de Jesús González y Valle de los Romero en VNSA, así como otras en el centro como Álvaro Obregón, Guzmán, Libertad, Larreategui, Allende, Primo Verdad, López Velarde y Victoria, por mencionar algunas, a favor de todos los usuarios de la vía pública.

Además, se construyeron más de 850 rampas para que personas con discapacidad y adultos mayores puedan desplazarse con mayor seguridad y autonomía.

A favor del desarrollo social, se benefició a miles de personas con más de 772 mil apoyos a través de desayunos nutritivos, aparatos ortopédicos, paquetes alimenticios y otros. Aunado a ello, se entregaron más de 237 mil apoyos en salud como lentes graduados, consultas médicas a personas adultas mayores, así como terapias de rehabilitación física.

Se entregaron especialmente a mujeres 200 llaveros Botones Seguros y se brindaron siete mil servicios a mujeres en temas jurídicos, psicológico, trabajo social y talleres para el autoempleo. Aguascalientes se recertificó como Municipio que fomenta la igualdad laboral para hombres y mujeres.

Como parte de las acciones relevantes Leo Montañez enfatizó que la administración 2021-2024 cerrará con finanzas sanas, sin deuda pública, y en donde la gente puede estar segura que los recursos públicos se invierten en más y mejores obras. Resaltó que el Municipio de Aguascalientes obtuvo por segundo año consecutivo el Primer Lugar Nacional en Mejora Regulatoria por simplificar, facilitar y agilizar trámites con modernos sistemas y plataformas digitales.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), posiciona a Aguascalientes en el top 10 de las mejores ciudades para vivir y trabajar en México. Además, le otorgó el primer lugar en el rubro de medio ambiente, debido a las buenas prácticas en el tratamiento de agua y manejo de basura. Además, de acuerdo a la revista “Travel Leisure”, Aguascalientes es de las mejores ciudades de México para el retiro, por su calidad de vida y desarrollo económico.

En esta administración se implementó el Presupuesto Participativo como un ejercicio en el que los ciudadanos deciden las obras que se harán. En total fueron beneficiadas 27 colonias y comunidades del municipio.

Se dejó un legado con la investigación y publicación de un gran libro, que habla de las mujeres que participaron en la fundación de la Villa de Aguascalientes, donde se destaca y se hace visible la importancia de la mujer en la historia y desarrollo de nuestra ciudad.

“El saldo es a favor, así que estamos listos para el siguiente maratón de tres años, con la experiencia ganada y con el objetivo claro: mejorar todo aquello donde tenemos un reto, vamos a mejorar la movilidad con ciclovías y semáforos inteligentes, vamos a enchular a Aguascalientes, porque de la vista nace el amor, así que las áreas verdes y el ser un municipio verde será nuestra siguiente prioridad”, recalcó el presidente municipal.

Puntualizó que no defraudará la confianza que la ciudadanía depositó en él y que en su segundo periodo de administración se redoblarán esfuerzos para seguir concretando mejores servicios públicos y obras de calidad en favor de las familias y para que Aguascalientes siga siendo de las ciudades más seguras, ordenadas, iluminadas, competitivas, con mejor nivel de vida y que sus habitantes amen y se sientan orgullosos.

Agradeció el trabajo conjunto con síndicos y regidores del H. Ayuntamiento, así como con las y los servidores públicos municipales y la ciudadanía que es el referente para la toma de decisiones para consolidar un mejor Aguascalientes. También agradeció el apoyo incondicional de su familia, de su esposa Jeanine, de sus hijos Leo y Alex, así como de sus padres y hermanos.

En la ceremonia efectuada en el segundo patio de Palacio Municipal se contó con la presencia de invitados especiales como expresidentes municipales, presidentes municipales, senadores, diputados federales y locales, representantes de instancias gubernamentales federales, estatales y municipales, asociaciones civiles, religiosas, de partidos políticos, integrantes del Consejo de la Ciudad, el Consejo de MIAA y medios de comunicación.